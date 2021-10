Nouvelle promotion chez Free Mobile : la série limitée 80Go à 10,99€ !

Vous êtes à la recherche d'un bon plan pour votre forfait mobile ? Ça tombe bien, l'opérateur Free Mobile vient de lancer une toute nouvelle série Free avec 80Go d'Internet pour 10,99€ par mois ! Nous vous la présentons en détail dans cet article.

Free Mobile et sa nouvelle série Free

L'opérateur a lancé ce matin une nouvelle série Free en promotion valable jusqu'au 19 octobre inclus. Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans avancer le moindre frais.

La nouvelle série Free est à 10,99€ par mois la première année suivant sa souscription. Au-delà, l'opérateur fait évoluer cette série de manière automatique vers le forfait Free 5G, proposant davantage de garanties au prix de 19,99€ par mois. Ainsi, ce nouveau forfait pas cher vous permettra de profiter d'une enveloppe data plus importante en France (voire illimitée et avec la 5G/4G) comme à l'étranger, de pouvoir vous connecter et communiquer depuis de nombreux pays un peu partout sur le globe ou encore d'apprécier le service Free Ligue 1 - Uber Eats !

Disponible pour toute nouvelle souscription, si vous souhaitez profiter de cette série Free 80Go, il faudra vous assurer de ne pas avoir été abonné au forfait Free au cours des 30 jours précédant celle-ci.

Les garanties de la nouvelle série Free 80Go

Avec la nouvelle série Free Mobile à 10,99€ par mois, vous aurez l'opportunité d'apprécier le Free WiFi de manière illimitée en France en plus des 80Go d'Internet fournis ! Lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les départements d'outre-mer, votre forfait vous accompagne grâce aux 8Go dédiés à votre connexion depuis l'étranger !

Du côté des communications, l'opérateur prévoit l'illimité pour l'ensemble de vos appels, SMS et MMS émis depuis la France métropolitaine, les pays européens ainsi que les départements d'outre-mer. Plus précisément, vos conditions de communications sont les suivantes :