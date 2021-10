opération RED Deal de retour chez RED by SFR : l'iPhone 8 offert avec le forfait 100Go

À la recherche d'un bon plan mobile ? RED by SFR a lancé hier une opération RED Deal pour vous permettre d'acquérir gratuitement l'iPhone 8 reconditionné pour toute souscription à son forfait 100Go ! Nous vous présentons cette offre promotionnelle en détail dans cet article !

RED Deal : "forfait 100Go + iPhone 8 offert"

RED by SFR a lancé hier l'opération RED Deal qui consiste à vous offrir l'iPhone 8 à la seule condition de souscrire au forfait mobile 100Go pendant au moins 24 mois. Disponible pour les nouveaux clients et réservée aux souscriptions en ligne, cette offre promotionnelle est valable jusqu'au 11 octobre prochain inclus.

Le smartphone visé par cette offre n'est autre que l'iPhone 8 reconditionné en bon état, d'une valeur de 180€. Pour celles et ceux qui émettent des réticences sur l'occasion, sachez que votre iPhone 8 sera testé, contrôlé, réinitialisé par des experts avant son envoi ! Le grade "bon état" signifie que l'on peut remarquer des rayures sur l'écran ainsi que sur la tranche et la coque. L'iPhone 8 est débloqué tout opérateur et profite d'une garantie de 24 mois.

En ce qui concerne les informations techniques, l'iPhone 8 - de coloris gris - est doté d'un écran de 4,7 pouces, d'une capacité de mémoire de 64Go et possède une résolution de capteur de 12 Mpx pour réaliser de belles photos !

Le forfait 100Go de RED Deal

Le forfait concerné par l'offre RED Deal est le forfait 100Go bénéficiant d'une réduction mensuelle de 5€ sans condition de durée ! Ainsi, votre forfait vous coûtera la somme de 15€ par mois - au lieu de 20€ - et vous engage pour une durée minimale de 24 mois.

En termes de garanties, vous pourrez profiter de 100Go d'Internet en France ainsi que de 13Go lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne, les DOM, la Suisse et Andorre ! Du côté des communications, vous bénéficierez de l'illimité en France comme depuis ces dernières destinations ! Plus précisément depuis la France métropolitaine, vous pourrez appeler comme bon vous semble également vers les numéros d'Amérique du Nord et des DOM, excepté Mayotte.