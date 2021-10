Samsung Galaxy S21 FE sortira, sortira pas ? La question reste entière

Il ne fait aucun doute que Samsung avait prévu la commercialisation du smartphone Galaxy S21 FE, mais sa présentation a été récemment annulée. Est-ce finalement pour un simple report ou une annulation définitive de sa mise sur le marché ?

Le lancement du smartphone Samsung Galaxy S21 FE est encore un mystère. En effet, nous n’avons plus aucun doute sur le fait que l’appareil existe bel et bien et que le fabricant a conçu un téléphone portable avec plusieurs caractéristiques techniques intéressantes qui ont été observées au fil des derniers mois. Il a notamment été aperçu sous Geekbench, avant l'été, ce qui laissait envisager une présentation dans la foulée. Mais l’été s’est passé et aucune annonce relative au Galaxy S21 FE n’a fait surface alors que le géant sud-coréen a présenté ses smartphones pliants Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3.

Un peu plus tard, nous apprenions que Samsung avait mis des choses en place pour une présentation en octobre. Finalement, le lancement qui devrait se dérouler ce mois-ci a été annulé.

Pour Samsung, il semble qu’il y a deux problèmes importants qui viennent perturber la sortie d’un smartphone plutôt attendu. Le premier est celui qui touche d’autres industries depuis quelques mois : la pénurie de composants électroniques. La deuxième est plus stratégique vu que les futurs smartphones flagships Galaxy S22 ne doivent plus tarder à débarquer, il serait difficilement concevable d’annoncer le Galaxy S21 FE quelques semaines seulement avant cette série très importante pour le fabricant sud-coréen.

Une annonce pour la fin du mois de décembre, voire début janvier ?

Ce mercredi 6 octobre, le twittos Ice Universe @UniverseIce a posté un message au sujet du Galaxy S21 FE disant qu’il serait présenté en même temps que la série des Galaxy S22, à la fin du mois de décembre ou en janvier. Pas évident de lui apporter tout le crédit qu’il mérite lorsqu’on sait que le site Sammobile pense savoir qu’effectivement le lancement est reporté, mais que celui-ci s’effectuera plutôt sous la forme d’un simple communiqué de presse envoyé aux différentes rédactions à la place d’une présentation en plus ou moins grande pompe et avec la série des Galaxy S22. Le site dit que Samsung envisage de lancer le Galaxy S21 FE en janvier sans organiser d’évènement Unpacked virtuel comme ce fut le cas pour le Galaxy S20 FE.

Un lancement des Galaxy S22 retardé ?

Les smartphones de la série Galaxy S21 ont été officialisés en janvier 2021 et, à priori, la suivante aurait dû faire de même en janvier 2022. Le site Sammobile pense qu’il est peu probable que les Galaxy S22 soient présentés en même temps que le Galaxy S21 FE voyant plutôt un délai d’au moins un mois entre les deux annonces. Le salon Mobile World Congress 2022 devrait se dérouler à partir du 28 février 2022 à Barcelone après deux ans de fermeture pour cause de pandémie mondiale. Il est possible que le géant sud-coréen puisse y voir une opportunité pour avoir un impact médiatique plus important qu’en janvier au cours d’un évènement Unpacked pour sa série Galaxy S22. Dans ce cas, le Galaxy S21 FE pourrait faire l’objet d’une présentation courant janvier.

La pénurie de puces est l’une des principales raisons du report de la sortie du Galaxy S21 FE et un lancement reporté ainsi aussi peut-être que celui des Galaxy S22 pourrait être la meilleure chose possible pour Samsung qui devrait ainsi avoir le temps de constituer des stocks afin de pouvoir répondre à la demande de ces nouveaux téléphones portables particulièrement attendus.

