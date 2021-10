iPhone 13 mini vs iPhone 12 mini : les différences ?

Vous pensez vous offrir un iPhone 13 mini alors que vous avez déjà un iPhone 12 mini ou vous demandez simplement quelles sont les différences entre les deux smartphones de la marque à la pomme ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous aider à y voir plus clair.

Extérieurement, il est assez difficile de distinguer les différences entre l’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini. En effet, Apple a décidé de ne pas modifier le design de ses smartphones. Ils proposent un châssis avec des bords plats. Toutefois, comme sur les modèles Pro, on peut noter une petite différence en termes de finesse. En effet, l’iPhone 13 mini fait 7,65 mm contre 7,4 mm pour l’iPhone 12 mini. Le poids de ce dernier est plus faible que sur l’iPhone 13 mini puisqu’il fait 141 grammes pour 133 grammes pour l’iPhone 12 mini. La différence majeure extérieure est inscrite au niveau du bloc optique. Les deux capteurs de l’iPhone 13 mini sont installés en diagonale alors qu’ils sont alignés verticalement sur l’iPhone 12 mini.

Changement esthétique à cause d’un stabilisateur photo

Cette modification n’est pas qu’esthétique. En effet, l’iPhone 13 mini embarque un nouveau capteur de 12 mégapixels qui est stabilisé. Cela demande plus de place qu’un capteur non stabilisé et plutôt que d’écarter les objectifs, les designers ont trouvé cette astuce de positionner les objectifs en diagonale plutôt que l’un sous l’autre permettant ainsi d’avoir plus d’espace autour et d’offrir une meilleure intégration. L’autre capteur, un 12 mégapixels aussi est identique à celui qui est installé au sein de l’iPhone 12 mini. Idem pour l’objectif frontal logé dans l’encoche en haut de l’écran du smartphone. D’après les tests réalisés par le laboratoire indépendant DxOMark, l’iPhone 13 mini obtient un score de 130 pour la partie photo ce qui le classe au même niveau que l’iPhone 12 Pro Max alors que l’iPhone 12 mini a obtenu un score de 122. Cela signifie qu’Apple a optimisé le rendu des images produites avec l’iPhone 13 mini par rapport à la précédente génération.

Un meilleur processeur et une mémoire vive plus rapide

L’iPhone 13 mini profite de la nouvelle puce Apple A15 Bionic contre un processeur 14 Bionic sur l’iPhone 12 mini, ce qui doit lui apporter encore plus de puissance. Les premiers tests font état de la présence de 4 Go de mémoire vive, comme sur l’iPhone 12 mini mais à la différence que cette mémoire est à la norme LPDDR5 alors qu’elle était au format LPDDR4X sur la précédente génération. Cela permet au nouveau téléphone d’offrir de bien meilleures performances. La version 64 Go de l’iPhone 13 mini n’existe pas puisque le constructeur a décidé de proposer un minimum de 128 Go, toujours sans possibilité d’étendre la capacité de stockage interne via une carte mémoire. Une version embarquant 512 Go est désormais disponible. Enfin, notez que la batterie a gagné en capacité avec 2406 mAh contre 2227 mAh pour la précédente version. Les premiers tests montreraient un gain significatif d’autonomie pour l’iPhone 13 mini.