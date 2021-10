Galaxy A52s : derniers jours pour profiter d’un cadeau de 100€ offert sur l’achat de ce smartphone Samsung

Le tout dernier smartphone de Samsung, le Galaxy A52s est venu étoffer la série A52 et remplace le A51. Ces modèles de milieu de gamme connaissent un large succès car ils sont abordables et offrent de belles caractéristiques techniques. En ce moment, le A52s profite d’une promotion très intéressante ! Jusqu’au 15 octobre prochain un cadeau d’une valeur de 100€ vous est offert et vous pouvez en plus profiter d’une offre de reprise de 60€ chez Boulanger. Découvrez comment en bénéficier !

Samsung Galaxy A52s : jusqu’au 15 octobre un cadeau offert d’une valeur de 100€

Pour fêter dignement le lancement du Galaxy A52s 5G, Samsung a vu les choses en grand. Pour tout achat d’un Galaxy A52s avant le 15 octobre, le constructeur vous offre une enceinte Google Nest Audio d’une valeur de 100€. Pour en profiter, il suffit de réaliser votre achat entre le 1er septembre et le 15 octobre inclus. On vous conseille de vous rendre sur le site de Boulanger pour profiter de cette offre incroyable. Vous y trouverez un bulletin de participation et le lien pour remplir votre demande directement en ligne. Quelques minutes vous suffiront pour faire la demande de votre cadeau. Vous recevrez gratuitement votre enceinte Google sous 4 à 6 semaines.

Grâce à votre nouveau Samsung Galaxy A52s et votre enceinte Google Nest Audio, vous pourrez écouter de la musique librement, partout et tout le temps. Tous les modèles de Galaxy A52s et tous les coloris sont éligibles à cette offre promotionnelle.

Galaxy A52s : jusqu’à 60€ de bonus reprise sur votre ancien téléphone chez Boulanger

Du 28 septembre au 21 novembre 2021, pour tout achat d’un Samsung Galaxy A52s 5G, une offre de reprise de 60€ vous est proposée par Boulanger. Le montant de la reprise peut varier selon l’état, l’année et la configuration du téléphone repris. Vous pouvez dès maintenant estimer votre smartphone, pour savoir à combien vous pouvez prétendre. Pour bénéficier de ce bonus, il vous faudra également choisir le retrait en magasin lors de l’achat du Galaxy A52s.

Après déduction du bonus reprise, le prix du Samsung Galaxy A52s 5G chute à 399€ seulement ! Il est donc possible de l’acheter actuellement à moins de 400€. C’est assez incroyable ! Vous le trouverez chez Boulanger en 4 coloris : noir, lavande, vert et blanc.

Les points forts du Samsung Galaxy A52s

Le Samsung Galaxy A52s partage beaucoup de caractéristiques avec le Samsung Galaxy A52. Avec ce nouveau modèle, le constructeur a souhaité donné un coup de fouet au A52 en lui offrant plus de performance. Le A52s se voit doté d’un SoC plus puissant, ses performances ont donc été améliorées. C’est ce qui va expliquer leur différence de prix.

Le Galaxy A52s est équipé d’un écran Super Amoled de 6.5 pouces. Il bénéficie d’un taux de rafraîchissement optimal de 120 Hz. Il embarque une puce Snapdragon 778G épaulée 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Il est compatible avec le réseau 5G. Son appareil photo est équipé de 4 capteurs dont un principal de 64 Mpx. Il est alimenté par une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 25W.