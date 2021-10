Le realme 8i bientôt officiellement présenté en Europe

La marque realme s’apprêterait à présenter officiellement un nouveau smartphone le 14 octobre prochain. Il s’agirait du modèle déjà annoncé en Inde. En voici tous les détails.

Après la série des realme 8 composée du 8 et du 8 Pro, il était assez logique que realme poursuit sa stratégie de commercialisation des smartphones suivant ainsi celle établie pour la série 7. En effet, celle-ci est composée des realme 7, realme 7i et realme 7 Pro. Avec la série 8, le fabricant envisage la même voie avec, en plus, la version realme 8 5G. Il y a un mois environ, realme introduit le realme 8i pour le marché indien. Le 14 octobre, la marque devrait faire une présentation pour annoncer les dates de disponibilité et les prix pour le marché européen et donc français.

Un écran 120 Hz pour un modèle d’entrée de gamme

Le nouveau smartphone realme 8i sera le premier téléphone portable à disposer d’un écran ayant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et dont le prix serait inférieur à 200 €, et peut-être même moins vu qu’il a été annoncé à 13 999 INR en Inde, l’équivalent de 160 € auquel il faut tout de même ajouter quelques taxes. Il s’agirait d’un écran avec une dalle LCD. Il propose un processeur Mediatek Helio G96 destiné à remplacer le G95 installé dans de nombreux appareils actuellement commercialisés. Comme souvent, realme devrait proposer différentes configurations en ce qui concerne la capacité de mémoire vive et proposer la fonction RAM Extended qui permet de piocher de la mémoire de stockage pour en faire de la mémoire vive et ainsi optimiser les performances en cas de besoin avec une offre de départ de 4 Go.

Les capteurs photo avec un principal de 50 mégapixels

La configuration photo s’appuie sur la présence de trois capteurs, dont un module principal de 50 mégapixels et deux autres objectifs de 2 mégapixels chacun. Le capteur pour se prendre en selfie est équipé de 16 mégapixels à l’avant. La batterie du realme 8i a une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 18 watts. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil de l’appareil. Reste à patienter quelques jours encore pour connaître les dates de disponibilités et le ou les prix des différentes configurations du realme 8i.