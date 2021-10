Le OnePlus 10 Pro pourrait intégrer un capteur avec zoom optique 5x

La quasi-totalité des fabricants de smartphones progresse sur la qualité des photos et des vidéos en proposant des technologies de plus en plus pointues semblant répondre aux attentes des utilisateurs. Ainsi, OnePlus travaillerait sur l’intégration d’un capteur photo périscopique capable de proposer un zoom optique 5x, une première pour la marque chinoise.

Après les très bons OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, sans oublier les modèles de milieu de gamme de la série Nord, la marque OnePlus se recentre sur ces activités et travaille sur l’avenir : la série des OnePlus 10 dont le OnePlus 10 Pro doit être la version la plus aboutie. Elle est attendue pour un lancement vers les mois de mars avril de l’année prochaine si on se réfère au calendrier jusqu’ici toujours à peu près bien suivi par la marque chinoise pour la présentation de ces flagships.

La société a annoncé récemment qu’il n’y aura pas de version 9T cette année, mais on attend la confirmation d’un OnePlus 9 RT au moins pour le marché indien et il est donc logique que toutes les attentions se tournent vers les futurs OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro qui devraient être de simples évolutions par rapport aux précédents.

Un système unifié et un zoom optique 5x pour le OnePlus 10 Pro

Déjà, les OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro seront les premiers appareils de la marque à proposer le nouveau système unifié avec Oppo qui doit englober des fonctions d’OxygenOS et de ColorOS comme cela a été annoncé par les deux sociétés. Ensuite, un message posé sur le réseau social chinois Weibo par une personne souvent très bien informée mentionne le fait que le OnePlus 10 Pro embarquerait un capteur photo ayant une fonction périscopique avec un zoom optique 5x. Malgré cela, on ne sait quel capteur exactement sera utilisé. Jusqu’ici le zoom maximum était de 3x. Nous ne savons pas encore dans quelles mesures la collaboration avec la société Hasselblad entre en ligne de compte. Il avait été dit par OnePlus que le travail en commun porterait dans un premier temps sur la partie logicielle avec l’optimisation et le calibrage des images, mais dans un second temps, il serait question d’optique. Est-ce que cette étape est en cours ? Il est encore trop tôt pour le savoir, manquant de détails.

Il est aussi très délicat d’envisager une fiche technique pour les OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro mais selon toutes vraisemblances, ils devraient logiquement profiter de la nouvelle puce haut de gamme Qualcomm Snapdragon 898 qui devrait être annoncée début décembre et pourraient être de simples évolutions des versions actuellement sur le marché.

