Xiaomi Redmi Note 10 contre Samsung Galaxy A22 : lequel acheter ?

Vous avez décidé de vous offrir un nouveau smartphone à petit budget mais vous hésitez entre le Xiaomi Redmi Note 10 et le Samsung Galaxy A22 ? Voici quelques éléments de comparaison pour vous aider dans votre choix.

Pour ce qui est de la couleur, le choix n’est pas très large chez l’un comme chez l’autre constructeur. En effet, le Samsung Galaxy A22 et le Redmi Note 10 sont proposés en noir ou en blanc. Le Xiaomi est également disponible en vert, plus original. Des deux, c’est le Redmi Note 10 qui est le plus léger avec 179 grammes sur la balance contre 186 grammes pour le Samsung. C’est aussi le plus fin des deux avec seulement 8,29 mm d’épaisseur contre 8,4 mm pour le Galaxy A22. Ils profitent d’une batterie de 5000 mAh mais c’est le Xiaomi qui la recharge le plus rapidement supportant la charge à 33 watts contre 15 watts chez le Sud-Coréen.

Deux écrans AMOLED mais un seul est 90 Hz

Les deux smartphones profitent d’une dalle AMOLED ce qui est une très bonne chose. Elle mesure 6,43 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels sur le mobile chinois contre 6,4 pouces avec une moindre définition, 720x1600 pixels pour le sud-coréen. Notez que ce dernier dispose d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz ce qui rend plus fluide le défilement des longues pages de sites web et des murs des réseaux sociaux. Les deux mobiles sont compatibles 4G et Wi-Fi. Ils disposent également d’un connecteur pour brancher un casque. Le Samsung supporte la technologie NFC pour le paiement sans contact ce qui n’est pas le cas du Xiaomi. Ils peuvent accueillir deux cartes SIM simultanément et le Samsung dispose d’un emplacement pour une carte mémoire ce que ne peut accepter le Xiaomi.

Des configurations photo identiques

Pour la partie photo, les deux appareils proposent des configurations identiques à savoir un module principal de 48 mégapixels accompagné d’un autre objectif de 8 mégapixels. Il y a également deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun pour optimiser les portraits et réaliser des prises de vue en mode macro. Pour se prendre en selfie, le Smartphone Xiaomi dispose d’un capteur de 13 mégapixels contre un module de 8 mégapixels pour le Samsung. Ce dernier est animé par une puce Mediatek Helio G70 qui est assez largement distancée par le Qualcomm Snapdragon 678 intégré au sein du Redmi Note 10. Tous les deux disposent de 4 Go de mémoire vive et de 64 Go de stockage pour le Samsung et 128 Go pour le Xiaomi.