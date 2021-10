iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, les vidéos au format ProRes arrivent bientôt

La présentation officielle des iPhone 13 a eu lieu il y a plusieurs semaines maintenant mais une fonction annoncée n’est toujours pas disponible : le format vidéo ProRes qui doit simplifier et optimiser le travail en post-production pour les séquences vidéo tournées avec les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Elle arrive a confirmé Apple

Lors de la présentation des nouveaux smartphones Apple iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, le constructeur a mis en avant une fonction intéressante qui permet de capturer des séquences vidéo dans un format que l’on peut dire « sans compression » et contenant de très nombreuses métadonnées qui pourront ensuite être exploitées lors de la post-production avec du matériel adapté. Ces fichiers sont beaucoup plus lourds que les fichiers vidéo classiques et cette option est réservée exclusivement aux versions Pro et Pro Max des derniers iPhones. Autre restriction : avoir suffisamment d’espace de mémoire interne, soit un minimum de 256 Go. Cela implique que l’iPhone 13 Pro embarquant 128 Go n’y a pas accès du moins pleinement car l’enregistrement sera possible mais avec une définition limitée à du Full HD 1080p alors que les modèles disposant de 256 Go pourront monter jusqu’en qualité Ultra HD à 30 images par seconde.

Certains comparent le format Apple ProRes au format Apple ProRaw disponible notamment sur les iPhone 12 Pro et Pro Max.

Le format ProRes désormais pris en charge

La version bêta 3 d’iOS 15.1 qui vient d’être publié permet de prendre en charge la capture vidéo ProRes directement depuis l’application Appareil photo par défaut des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Il ne faut pas oublier d’activer la fonction dans les paramètres de l’application pour qu'elle soit effective. Les vidéos occupent beaucoup d’espace en mémoire puisqu’Apple précise qu'une minute de HDR ProRes 10 bits représente un fichier 1,7 Go en qualité Full HD et 6 Go en Ultra HD. Dans l’interface de l’application Appareil photo, une mention indique le temps maximum disponible pour l’enregistrement en fonction de la qualité choisie et de la capacité de stockage disponible.

Une autre fonction en bonus : l’Auto Macro

Avec cette nouvelle version du système d’iOS, les utilisateurs peuvent également profiter d’une nouvelle fonction : la possibilité de désactiver la fonction de macro automatique. En effet, jusqu’ici ce mode macro s’activait automatiquement dès qu’on s’approche trop près d’un sujet et maintenant, on peut ne plus l’avoir pour réellement faire ce que l’on peut et aussi proche que l’on souhaite d’un élément à photographier.