Assistant Google sous Android, les « phrases rapides » pourraient bientôt débarquer sur les smartphones

Les « phrases rapides » sont un moyen de se passer de la fameuse mention orale « Ok Google » et elles pourraient bientôt être disponibles sur tous les smartphones sous Android avec la version 12 du système.

On sait que Google travaille actuellement sur des améliorations de son assistant et plus particulièrement sur le principe de pouvoir se passer de la phrase qui déclenche l’assistant, Ok Google pour donner directement des instructions à un smartphone sous Android. Le site xda-developers a ainsi pu mettre la main sur des bouts de codes d’Android 12 qui contiennent certaines instructions à ce sujet. Il semble que pour le moment, les phrases rapides soient limitées à des tâches simples et correspondantes à certaines actions bien spécifiques. Lorsque la fonction est activée depuis les paramètres de l’assistant de Google, ce dernier écoute tout ce qui se passe autour de lui et réagit immédiatement en fonction des commandes vocales.

Commande vocale pour les appels, les alarmes et la minuterie

Actuellement, il semble que la fonction ne soit effective qu’avec les appels entrants, les alarmes et les minuteries. Par exemple, lorsqu’on reçoit un appel téléphonique sur son combiné, une notification apparaît pour vous proposer de dire « répondre » ou « décliner » et ce, sans avoir besoin de dire « Ok Google » avant. Pour les alarmes et les minuteries, l’assistant propose de répondre par « stop » ou « snooze ». Il serait possible d’activer la fonction pour les appels, les alarmes et la minuterie ou seulement pour certaines activités, indépendamment les unes des autres. Pour chacune, des notifications correspondantes apparaissent afin d’aider l’utilisateur dans ses commandes vocales. Lorsqu’on active la fonction, une notification prévient également que des phrases rapides peuvent entraîner des actions involontaires… C’était à prévoir ! Reste à savoir si beaucoup d’utilisateurs se laisseront écouter de la sorte et aussi facilement. Peut-être si seulement cette fonction est finalement beaucoup plus pratique à utiliser qu’en passant par la phrase de déclenchement « Ok Google ».

Reste à savoir quand cette fonction sera effectivement implémentée dans Android et quelles versions en profiteront. Est-ce uniquement la dernière, la 12 ou les précédentes pourront également en bénéficier. À l’heure de l’écriture de ces lignes, le mystère reste entier, mais nous savons maintenant que Google travaille plus que sérieusement au sujet ce qui signifie que cette fonctionnalité pourrait prochainement être une réalité, mais sous quel délai ?