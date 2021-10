Vente Flash : l’excellent Xiaomi Poco X3 Pro chute à un prix inédit

Vendu habituellement à 299€, l’excellent Xiaomi Poco X3 Pro voit son prix chuter de façon impressionnante chez Amazon. Pendant une vente flash, qui va durer encore deux jours seulement, ce smartphone Xiaomi profite d’une remise immédiate de presque 60€ ! Ce n’est pas tous les jours que l’on peut voir une offre aussi incroyable !

Pendant une vente flash Amazon, le Xiaomi Poco X3 Pro voit son prix chuter de 60€

Quelle bonne nouvelle ce matin, de constater que le prix du Xiaomi Poco X3 Pro est en chute libre sur la boutique Xiaomi sur le site d’Amazon. Il faisait partie de notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 300€ pour la rentrée mais grâce à cette vente flash, il est encore moins cher. Ce smartphone Xiaomi n’est pas loin de rejoindre le classement des meilleurs smartphones Xiaomi à moins de 200€. C’est assez incroyable ! Pendant encore deux jours, une remise immédiate de 59.10€ vous fait économiser -20%. Il est possible d’acheter ce smartphone Xiaomi pour 239.90€ au lieu de 299€.

Le smartphone Poco X3 Pro de Xiaomi proposé à 239.90€ est doté de 8 Go de RAM, d’un espace de stockage de 256 Go et est de couleur bleue. Il s’agit d’un téléphone neuf, d’une version française avec une garantie de 2 ans. Un paiement en plusieurs fois est mis à votre disposition par Amazon ainsi que la livraison gratuite et rapide à domicile.

A moins de 240€, pourquoi choisir le Xiaomi Poco X3 Pro ?

Le Xiaomi Poco X3 Pro a été présenté par le constructeur chinois en mars 2021. Il est donc très récent sur le marché. Ce modèle propose des dimensions assez importantes, parfaites pour les amateurs de jeux en ligne. Son design et ses caractéristiques techniques répondront parfaitement aux gamers les plus exigeants.

Le Poco X3 Pro est équipé d’un très grand écran LCD de 6.67 pouces affichant en Full HD+ et possédant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 860 épaulé par 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go en ce qui concerne le modèle proposé en promotion.

Côté photo, il est doté de 4 capteurs à l’arrière dont un capteur grand-angle de 48 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels, ainsi que deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun. Un capteur frontal de 20 Mpx a été installé pour la prise de selfies. Il est alimenté par une batterie très endurante de 5130 mAh compatible avec la charge rapide 33W.