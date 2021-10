Craquez pour une offre exceptionnelle : un forfait mobile flexible 20 Go dès 4,99 € par mois !

Jusqu’au 12 octobre à minuit, Prixtel est en promo. C’est donc une nouvelle fois l’occasion de faire de bonnes affaires en profitant d’intéressantes réductions sur les prix standards de ces forfaits mobiles flexibles de ce MVNO. Ce dernier propose en effet exclusivement des forfaits sans engagement, dont les tarifs s’adaptent automatiquement à la consommation Internet du mois. De quoi faire d’intéressantes économies, tout en consommant vert grâce à des forfais neutres en CO2.

Trois formules pour répondre à tous les besoins

Le catalogue de Prixtel est composé de trois forfaits : Le petit, Le grand et Le géant.

Le premier s’adresse essentiellement aux utilisateurs occasionnels d’Internet. Idéal pour consulter ses emails, faire des recherches et naviguer, il inclut entre 20 et 40 Go de data web en 4G/mois. Les trois paliers de facturation sont à 20 Go, 30 Go et 40 Go. Avec la promo actuelle, les tarifs varient de 4,99 €/mois à 9,99 €/mois pendant la première année, puis de 9,99 €/mois à 14,99 €/mois au-delà. A noter que l'offre est sans engagement.

Le forfait Le grand convient pour sa part, aux utilisateurs réguliers et aux gros consommateurs de data. Avec un volume web de 60 à 100 Go (palier intermédiaire à 80 Go), vous pouvez en effet streamer et télécharger pas mal de contenu. Les tarifs promotionnels varient ici entre 6,99 € et 12,99 €/mois pour la première année, puis 12,99 € à 18,99 €/mois.

Enfin, le forfait Le géant est la formule parfaite pour les ultra connectés. Il inclut entre 100 et 160 Go de data par mois avec un palier de facturation intermédiaire à 130 Go, avec en prime, la possibilité de profiter de la 5G (option +5€/mois). Les tarifs ici varient de 9,99 €/mois à 15,99 €/mois la première année. Ils passent ensuite entre 15,99 €/mois et 21,99 €/mois selon votre consommation.

La téléphonie illimitée en France et à l’étranger

Naturellement, chacun de ces forfaits sans engagement inclut aussi l’illimité pour appels, les SMS et MMS, aussi bien en France métropolitaine que lors des courts séjours en Europe et dans les DOM. En prime, le forfait Le géant inclut l’illimité pour les appels vers les fixes de l’UE et des DOM, ainsi que vers les mobiles des Etats-Unis et du Canada, depuis la France métropolitaine.

Durant vos séjours en UE et dans les DOM, chacun de ces forfaits vous donne aussi droit à une enveloppe web dédiée :

10 Go pour le forfait Le petit,

15 Go pour le forfait Le grand,

15 Go pour le forfait Le géant.

La puissance du réseau SFR

Les forfaits Prixtel sont utilisables sur l’ensemble de la couverture réseau de l’opérateur SFR en France métropolitaine. Vous pouvez ainsi profiter de la 4G/4G+, et même de la 5G, pour les abonnés Le géant qui résident dans une zone couverte par le réseau 5G de l’opérateur.

Des forfaits mobiles écolo

Fidèle à son engagement pour la planète, Prixtel met tout en œuvre pour couvrir les émissions en CO2 liées à l’utilisation de ses forfaits mobiles. Pour cela, l’opérateur consacre une partie de ses recettes à la plantation d’arbres en France.

Voilà une autre bonne raison de souscrire un forfait mobile chez Prixtel pendant cette promo qui, rappelons-le, prend fin ce 12 octobre à minuit.