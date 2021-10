Bon plan Free Mobile : un forfait 5G illimité à 10€ pour les abonnés Freebox Pop !

Vous êtes à l'affût des bons plans pour votre forfait mobile ? L'opérateur Free Mobile propose un forfait 5G pour seulement 9,99€ par mois aux abonnés de la Freebox Pop ! Nous vous présentons cette offre exceptionnelle dans cet article.

Free Mobile et son offre 5G à moins de 10€

L'opérateur Free Mobile propose depuis quelque temps déjà un nouveau forfait 5G à 19,99€ par mois. Sans engagement, les bénéficiaires peuvent à tout moment et sans frais résilier leur abonnement.

Ce forfait Free 5G s'adresse à tout le monde, client ou non chez Free Mobile. Celles et ceux qui sont déjà abonnés Free peuvent cependant bénéficier d'une réduction sans condition de durée, allant jusqu'à 10€ de moins chaque mois sur le tarif initial !

Ainsi, les personnes abonnées à la Freebox Pop peuvent souscrire au forfait Free 5G pour seulement 9,99€ par mois ! Notez que si vous êtes client de la Freebox, vous pouvez également profiter d'une réduction mensuelle de 4€ sur le tarif mensuel de base.

Les garanties du forfait Free 5G

Le forfait Free 5G vous permet de communiquer comme bon vous semble aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Europe et les départements d'outre-mer, mais également depuis de nombreux pays* à travers le globe (USA, Canada, Australie ou encore l'Afrique du Sud) ! De plus, en Métropole, vous aurez la possibilité d'appeler les numéros de nombreuses destinations* de l'UE et hors UE, de même que d'envoyer vos SMS vers les numéros de l'ensemble des DOM.

Du côté de l'Internet en France, l'opérateur prévoit 150Go d'Internet pour les nouveaux clients, mais l'illimitépour celles et ceux abonnés à la Freebox, avec la 5G/4G bien entendu ! Vous aurez aussi la possibilité d'utiliser le Free WiFi de manière illimitée. Lorsque vous voyagez à l'étranger*, vous disposerez de 25Go afin que vous puissiez naviguer sur la toile en toute tranquillité en dehors de la Métropole.

Enfin, Free Mobile vous permet de profiter gratuitement du service Free Ligue 1 pour ne rien rater du meilleur de l'actualité sportive !

* de très nombreuses destinations sont incluses dans le forfait Free 5G, n'hésitez pas à vous renseigner

