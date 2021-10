Derniers jours pour profiter de ce forfait pas cher avec 80Go de 4G

Si vous n'aviez pas encore craqué pour l'offre promotionnelle de La Poste Mobile, vous avez encore jusqu'à demain soir pour y remédier ! En effet, la promotion prend fin demain à 23h59 : 80Go d'Internet à moins de 10€. Nous vous la présentons dans cet article.

La Poste Mobile et son offre promotionnelle

L'opérateur La Poste Mobile avait lancé depuis quelques jours une offre spéciale permettant d'économiser 5€ chaque mois sur le tarif de base du forfait SIM 80Go ! Valable encore jusqu'à demain soir, vous pouvez donc profiter de ce forfait sans engagement pour la somme de 9,99€ par mois au lieu de 14,99€ la première année de votre abonnement !

L'offre spéciale 80Go est sans engagement, c'est-à-dire que vous pourrez résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais. En souscrivant au forfait de La Poste Mobile, vous aurez l'opportunité de profiter de l'ensemble de ses services tels que le prêt de mobile, le recyclage de votre ancien téléphone ou encore la VoLTE - plus communément nommée "appels 4G".

Les garanties proposées par l'offre spéciale 80Go

La souscription de l'offre spéciale 80Go vous permettra de profiter de 80Go d'Internet lorsque vous êtes en France métropolitaine. Sachez qu'avec La Poste Mobile, vous pouvez recharger votre enveloppe data de temps à autre afin d'augmenter vos possibilités de vous connecter selon vos besoins. Votre forfait vous accompagnera également lorsque vous voyagez à travers les pays européens et les départements d'outre-mer en vous fournissant jusqu'à 10Go !

En ce qui concerne les communications, l'offre spéciale 80Go vous fera bénéficier de l'illimité que vous soyez en France métropolitaine, en Europe ou dans les DOM. Pour être plus précis, depuis la Métropole, vous aurez l'opportunité d'appeler (hors Visio) et d'envoyer vos textos autant que vous le souhaitez vers l'ensemble des DOM, en plus des numéros métropolitains !