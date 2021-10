Dernier jour pour profiter des promos forfaits B&You dès 4.99€ de Bouygues Telecom !

Vous êtes à la recherche d'une offre promotionnelle pour choisir votre nouveau forfait mobile ? Les offres en promotion de l'opérateur Bouygues Telecom sont justement encore disponibles, mais seulement jusqu'à ce soir, 23h59 ! Venez les (re)découvrir dans cet article pour ne pas passer à côté !

Bouygues Telecom et ses forfaits à prix préférentiel

Bouygues Telecom laisse encore jusqu'à ce soir la possibilité de souscrire à l'un de ces quatre forfaits B&You en promotion ! De 1Go à 130Go d'Internet dès 4,99€, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Les offres B&You sont sans engagement, vous permettant de résilier à tout moment et sans frais l'un de ces abonnements.

Quel que soit le forfait choisi, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer sans compter depuis la France métropolitaine comme depuis l'Europe et les départements d'outre-mer. Depuis cette première destination, vous pourrez également appeler et envoyer vos SMS autant que vous le souhaitez vers l'ensemble des DOM.

Forfaits B&You : de 1Go à 130Go d'Internet

Les séries spéciales B&You en promotion sont au nombre de quatre et bénéficient comme nous l'avons évoqué d'un tarif préférentiel sans condition de durée !

Ainsi, les plus petits budgets pourront se tourner vers le forfait B&You 1Go, dont le prix s'élève à 4,99€ par mois, avec lequel vous disposerez de 1Go partout en Europe.

Les plus gourmands en termes de data pourront choisir parmi trois autres forfaits sans engagement. Le premier est au prix de 12,99€ par mois et propose 70Go d'Internet en France, dont 10Go utilisables lors de vos séjours à travers l’Europe et les DOM.

Le second concerne le forfait B&You 100Go. Pour la somme de 14,99€ par mois, vous pourrez disposer de 15Go lorsque vous vous déplacez à l'étranger*, dont l'usage sera décompté de votre enveloppe globale de 100Go dédiée à votre connexion en France.

Le dernier forfait B&You coûte 18,99€ par mois pour bénéficier jusqu'à 130Go d'Internet depuis la France. Si vous souhaitez rester connecté à l'étranger*, vous pourrez utiliser les 15Go fournis par l'opérateur.

*Europe et DOM