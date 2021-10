Fin des promos forfaits mobiles RED dès 5€ par mois et du RED Deal avec iPhone 8 offert

Vous n'avez pas profité des offres promotionnelles mises en avant par l'opérateur RED by SFR ? Pas de panique, ces offres sont encore disponibles jusqu'à ce soir, 23h59 ! De 1Go à 130Go d'Internet à prix réduit et sans condition de durée, nous vous les présentons dans cet article.

RED by SFR et ses offres promotionnelles

L'opérateur a mis en avant il y a quelques jours déjà quatre forfaits bénéficiant d'un prix réduit sans condition de durée ! Sans engagement, vous pourrez résilier l'un ou l'autre de ces abonnements dès que vous le souhaitez, sans frais.

Encore disponibles jusqu'à ce soir, les forfaits RED sont une exclusivité web et valables seulement en France métropolitaine.

Que vous choisissiez l'un ou l'autre de ces forfaits pas chers, vous aurez la possibilité de communiquer à votre guise depuis la Métropole, mais également depuis l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Sachez aussi que l'opérateur prévoit l'illimité pour vos appels émis depuis la Métropole vers les numéros des DOM, exceptés vers ceux de Mayotte.

De plus, RED by SFR vous permet de bénéficier gratuitement du service SFR Cloud 100Go afin que vous puissiez consulter et stocker en toute sérénité l'ensemble de vos documents et médias.

Les forfaits RED : de 1Go à 130Go

Les forfaits RED bénéficient chacun d'une réduction valable bien au-delà de la première année d'abonnement !

Ainsi, le forfait RED 1Go est à moitié prix, soit à 5€ par mois au lieu de 10€, et vous fera bénéficier de 1Go d'Internet au sein de l'UE - Métropole et DOM inclus.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient profiter davantage de data, vous aurez le choix parmi trois forfaits RED :

13€/mois* : 70Go en France, 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 15€/mois* : 100Go en France, 12Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 19€/mois* : 130Go en France, 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Avec ce dernier forfait, les amateurs de 5G pourront choisir l'option 5G pour 5€ supplémentaires chaque mois. Vous paierez alors votre abonnement RED 130Go 24€ par mois au lieu de 30€ !

* tarif mensuel initial à respectivement 16€, 20€ et 25€

Fin du RED DEAL : un iPhone 8 offert

L'opération RED DEAL avec un iPhone 8 offert prend fin ce lundi 11 octobre à minuit. Le forfait concerné par l'offre RED Deal est le forfait 100Go remisé de 5€ par mois sans condition de durée ! Ainsi, votre forfait soumis à un engagement de 24 mois vous sera facturé 15€ par mois au lieu de 20€. Le smartphone offert dans le cadre de cette opération n'est autre que l'iPhone 8 reconditionné en bon état, d'une valeur de 180€.