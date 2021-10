La gamme e de Motorola enrichit avec trois nouveaux modèles, les Moto e20, Moto e30 et Moto e40

La marque Motorola vient d’annoncer la disponibilité de deux nouveaux modèles de la série des Moto e dont le Moto e20 et le Moto e30. Pour la version Moto e40, légèrement plus performant, il faudra patienter jusqu’au début du mois de novembre. En voici tous les détails.

Après l’arrivée des smartphones de milieu de gamme avec la série des edge et notamment le edge20, Motorola met sur le marché trois nouveaux téléphones mobiles d’entrée de gamme. Il s’agit des modèles Moto e20, Moto e30 et Moto e40. Particulièrement accessibles, car proposés à partir de 109 € seulement, ils veulent proposer une expérience polyvalente, mais efficace. Pour cela, ils sont tous équipés d’un écran LCD de 6,5 pouces (720x1600 pixels), de configurations photo avancées et d’une batterie autorisant plus d’une journée d’utilisation, selon le fabricant.

L’entrée de gamme Moto e20

Le Moto e20 est animé par une puce Unisoc T606 octo-core accompagnée de 2 Go de mémoire vive et d’une capacité de stockage de 32 Go avec la possibilité d’extension grâce à une carte mémoire micro SD. Il profite d’une batterie de 4000 mAh. Notez la présence d’un lecteur d’empreinte digitale installé au dos pour déverrouiller l’appareil. Pour prendre des photos, le mobile dispose d’un capteur principal de 13 mégapixels avec un objectif de 2 mégapixels qui permet d’optimiser les portraits grâce à sa capacité à calculer les profondeurs de champ. Pour les selfies, il faut utiliser le capteur de 5 mégapixels installé dans l’encoche au niveau de l’écran. Le Moto e20 fonctionne sous Android 11 (édition Go) et il est certifié IP52 ce qui le rend résistant aux éclaboussures. Il y a une prise jack pour brancher un casque et un connecteur USB-C pour le recharger. Le nouveau smartphone Motorola Moto e20 est disponible pour 109 € environ.

Un peu plus de puissance et un écran mieux rafraîchi pour le Moto e30

Le Moto e30 avait été aperçu sous l’application de mesure de performances Geekbench, mi-septembre. Comme prévu, il est animé par un processeur Unisoc (T700 précisément) avec 2 Go de mémoire vive. Son écran LCD profite d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et il embarque un capteur photo principal de 48 mégapixels avec deux autres capteurs de 2 mégapixels pour l’optimisation des portraits et les photos en mode macro. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh et on peut compter sur une mémoire interne de 32 Go, extensible. Le nouveau smartphone Motorola Moto e30 est disponible pour 139 € environ.

Enfin, le Moto e40 propose les caractéristiques du Moto e30, mais avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage interne, toujours extensible. Le nouveau smartphone Motorola Moto e40 sera disponible pour 159 € à partir de début novembre.