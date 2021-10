Toutes les caractéristiques techniques du nouveau processeur Mediatek Dimensity 2000

Pour fonctionner correctement, un smartphone a besoin d’un processeur. Plus il est performant et plus l’expérience mobile sera intéressante. Les caractéristiques techniques de la puce que l’on pourrait qualifier de « haut de gamme » chez Mediatek, le Dimensity 2000 viennent de fuiter et en voici tous les détails.

Pour les smartphones sous Android, il y a principalement trois fournisseurs de processeurs : Qualcomm, Mediatek et Samsung. Le deuxième a vu une très bonne année 2020 malgré la pandémie, car de nombreux fabricants de téléphones portables intelligents se sont tournés vers la firme taïwanaise pour équiper leurs appareils dont Oppo, realme, Xiaomi ou encore OnePlus, par exemple dont les modèles milieu de gamme sont animés par une puce Mediatek, le Dimensity 1200. Selon plusieurs rumeurs insistantes, la société travaillerait sur sa prochaine génération de puce utilisant la nouvelle architecture ARMv9 pour ses Soc phares Dimensity. Ils seront gravés en 4 nm et le leaker chinois Digital Chat Station nous livre quelques détails.

Le même Cortex-X2 que les Soc Samsung et Qualcomm

Selon Digital Chat Station, le processeur Mediatek Dimensity 2000 utilisera un cœur principal ARM Cortex-X2 ayant une fréquence d’horloge à 3.0 GHz, successeur direct du Cortex-X1 embarqué sur les puces Samsung Exynos 2100 et Qualcomm Snapdragon 888. Avec cela, on devrait pouvoir compter sur la présence de trois cœurs ARM Cortex-A710 et quatre cœurs ARM Cortex-A510, soit la même configuration que les prochains Soc Snapdragon 898 et Exynos 2200. Cela signifie que la puce Dimensity 2000 jouera dans la même cour que les puces les plus haut de gamme de Qualcomm et Samsung.

Et les jeux dans tout ça ?

Pour la partie graphique, le Dimensity 2000 utilisera un GPU Mali-G710 MC10, une nouveauté et plus véloce que le Mali-G78 embarqué dans de nombreux processeurs. Rappelons que Samsung abandonne le GPU Mali au profit des GPU d’AMD avec laquelle la société sud-coréenne collabore depuis quelques mois maintenant pour proposer des performances graphiques les plus abouties possibles à ses utilisateurs.

Les nouvelles puces Qualcomm, Samsung et Mediatek devraient être officialisées d’ici la fin de l’année et nous aurons alors toutes les caractéristiques officielles pour savoir, sur le papier, ce qu’elles « auront dans le ventre ».

