Avec l’arrivée du Fairphone 4, le smartphone éco-reponsable Fairphone 3+ est à prix exceptionnel

Depuis peu le futur Fairphone 4 est disponible en précommande. En attendant sa mise à disposition, son prédécesseur le Fairphone 3+ voit son prix chuter. Si vous êtes à la recherche d’un smartphone éco-responsable à prix abordable, cette promotion sur le Fairphone 3+ est faite pour vous. Découvrez où l’acheter au meilleur prix aujourd’hui !

Le Fairphone 3+ est en promotion pour l’arrivée du Fairphone 4

Choisir son smartphone lorsque l’on souhaite minimiser son impact environnemental, n’est pas chose aisée à faire. Grâce à la marque Fairphone, vous pouvez acheter un smartphone durable et puissant conçu avec des matériaux équitables et recyclés. Avec l’annonce de son tout nouveau Fairphone 4, on constate que le prix de son prédécesseur, le Fairphone 3+ est en baisse. Si vous n’avez pas un budget de 579€ pour vous offrir la dernière version, faites-vous plaisir avec un Fairphone 3+ disponible à 439€ au lieu de 469€. Vous le trouverez chez RED by SFR avec une remise immédiate de -30€.

Chez l’opérateur RED by SFR, vous pouvez acheter un smartphone Fairphone débloqué compatible avec n’importe quel autre opérateur. De plus, pour profiter de ce tarif promotionnel, vous n’êtes pas obligés de souscrire à un forfait RED même si ces derniers son également en promotion actuellement. C’est le moment de se faire plaisir avec un smartphone et un forfait en promotion. Le duo gagnant du jour !

Pourquoi faire confiance à Fairphone pour l’achat de son nouveau smartphone ?

Le Fairphone 3+ a été lancé en août 2020 par la marque Fairphone. Il s’agit d’une déclinaison du Fairphone 3 mais avec une belle touche d’amélioration. Il est constitué à 40% de plastique recyclé ce qui limite considérablement son impact environnemental lors de sa fabrication. Il est également produit de manière équitable et pourra être réparé très facilement en cas de panne. Vous êtes assurés de garder votre smartphone Fairphone très longtemps.

Le Fairphone 3+ est équipé d’un écran Full HD+ de 5.65 pouces. Son écran Gorilla Glass 5 est robuste et résistant aux rayures. Il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 632 soutenu par 4 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 64 Go extensible via une carte microSD. Côté photo, il est doté d’un capteur à l’arrière de 48 Mpx et d’un capteur frontal de 16 Mpx. En ce qui concerne son autonomie, il est alimenté par une batterie amovible de 3040 mAh.