De nouveaux forfaits B&You à prix réduits chez Bouygues Telecom !

Vous êtes à la recherche d'un bon plan pour votre forfait mobile ? Bonne nouvelle, Bouygues Telecom a lancé ce matin de nouvelles offres promotionnelles allant de 10Go à 130Go d'Internet dès 9,99€ ! Disponibles jusqu'au 19 octobre inclus, découvrez-les dans cet article

Bouygues Telecom et sa nouvelle gamme B&You en promotion

L'opérateur Bouygues Telecom a mis en avant ce matin quatre nouvelles offres mobiles en promotion sans condition de durée ! Ces séries spéciales sont sans engagement, vous permettant de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais. De plus, ces dernières sont disponibles pour toute nouvelle souscription en ligne jusqu'au mardi 19 octobre prochain, 23h59.

Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets ! En effet, quel que soit le forfait B&You sélectionné, vous pourrez profiter de l'illimité pour communiquer sans compter partout en Europe. Plus exactement, depuis la France métropolitaine, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos SMS comme bon vous semble vers les numéros des DOM, en plus des numéros métropolitains.

Les séries spéciales B&You : de 10Go à 130Go

Pour les budgets limités à 10€, vous pouvez opter pour le forfait B&You 10Go pour la somme de 9,99€ par mois. Celui-ci vous permettra de disposer de 10Go lorsque vous êtes en France et de vous connecter à hauteur de 6Go lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM. Notez que votre connexion à l'étranger sera déduite de votre enveloppe data globale prévue par votre forfait. Ce principe vaut pour l'ensemble des séries spéciales B&You.

Vous souhaitez bénéficier d'une enveloppe data plus élevée ? Bouygues Telecom vous permet de choisir parmi les trois forfaits sans engagement suivants :

12,99€/mois : 70Go en France, 12Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 14,99€/mois : 100Go en France,12Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 18,99€/mois : 130Go en France, 20Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

Petit rappel pour les amateurs de 5G, la série spéciale 5G est toujours disponible à 24,99€ par mois (130Go en France, dont 20Go en Europe et dans les DOM) !