Grâce à deux promotions incroyables, le Xiaomi Redmi Note 10s devient moins cher que le Redmi Note 10

Le prix du Xiaomi Redmi Note 10s chute de manière inédite grâce à deux promotions cumulables Si vous êtes à la recherche du meilleur smartphone Xiaomi pour un budget de 200€ maximum, nous avons trouvé la promotion qui devrait vous rendre heureux ! Disponible depuis quelques mois seulement, le Xiaomi Redmi Note 10s est une version améliorée du Xiaomi Redmi Note 10 classique. Grâce à deux promotions cumulables, tout en étant plus performant, il devient moins cher que son petit frère. La version avec 128Go de stockage devient disponible à 199€ seulement, ce qui est assez incroyable ! Ce super tarif est possible grâce au cumul de deux promotions. Tout d’abord, profitez d’une remise immédiate de -20€ proposée par Boulanger. Le Redmi Note 10s passe donc de 249€ à 229€. Ensuite, le constructeur Xiaomi propose une offre de remboursement de 30€ pour l’achat de ce modèle avant le 15 octobre prochain, c'est-à-dire vendredi. Ainsi, au final votre nouveau smartphone Xiaomi ne vous coûtera que 199€ seulement ! Pour bénéficier de l’offre de remboursement, il vous suffit de remplir le bulletin de participation que vous trouverez sur le site de Boulanger. Pourquoi choisir le Xiaomi Redmi Note 10s au lieu du Redmi Note 10 ? Si vous avez envie de tout savoir de ce smartphone Xiaomi, nous vous invitons à lire notre test du Xiaomi Redmi Note 10s. On vous délivre nos impressions sur la qualité de son écran, sur les performances de son processeur, de sa batterie ou encore de son appareil photo. Cela devrait vous aider à faire votre choix. Le Redmi Note 10s possède beaucoup de caractéristiques communes avec le Redmi Note 10 tout en offrant quelques spécificités qui font de lui un smartphone plus performant. Le Xiaomi Redmi Note 10s est doté du même écran que le Redmi Note 10 à savoir un écran AMOLED de 6,43 pouces à 60 Hz de fréquence de rafraîchissement et ayant une définition de 1080x2400 pixels. Ce qui différencie fortement les deux modèles c’est le processeur. Le Xiaomi Redmi Note 10s embarque une puce Mediatek HElio G95 plus puissante que la puce Qualcomm Snapdragon qui fait tourner le Redmi Note 10. La version « s » va être plus performante notamment pour le jeu. Côté photo, on remarque également une amélioration. Le Xiaomi Redmi Note 10s est équipé d’un capteur principal de 64 Mpx contre 48 Mpx pour la version classique. Les 3 autres capteurs de 8Mpx pour le grand-angle et les deux objectifs de 2 Mpx chacun restent identiques. Ils sont tous les deux alimentés par une batterie puissante de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 33W.