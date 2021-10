Changement d’emplacement pour le lecteur d’empreinte du futur Samsung Galaxy Z Fold4 ?

Le smartphone pliant de Samsung, le Galaxy Z Fold3 est à peine disponible. Il est proposé en boutique depuis quelques semaines et il est déjà temps de se tourner vers son successeur en se demandant quelle pourrait être l’amélioration concernant le lecteur d’empreinte. Un nouveau brevet déposé par Samsung donne une piste. La voici en détail.

Le smartphone pliant Samsung Galaxy Z Fold3 représente une véritable vitrine technologique pour le fabricant sud-coréen puisqu’il embarque de nombreuses technologies innovantes dont le caractère pliant de son écran interne et la caméra sous l’écran, pour ne citer que celles-ci parmi les plus remarquables. À cause de son écran flexible, actuellement, il ne peut pas accueillir de lecteur d’empreinte digitale dessous comme les modèles les plus haut de gamme. C’est pour cette raison que la fameuse touche d’alimentation placée sur le volet droit du mobile sert également de lecteur biométrique. Pour son successeur, le Galaxy Z Fold4, Samsung pourrait bien voir les choses différemment. Le site LetsGoDigital a effectivement repéré le dépôt d’un nouveau brevet par la marque sud-coréenne.

Un capteur d’empreinte à double face est envisagé

Le document déposé par Samsung auprès de l’OMPI, l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle mentionne « un capteur d’empreinte digitale double face ». Il se trouverait entre l’écran externe et l’écran interne. Rappelons que le premier utilise une dalle classique AMOLED et qu’il ne devrait pas y avoir de problème pour placer un lecteur d’empreinte dessous. Pour l’écran principal, ce n’est pas la même histoire. Les illustrations figurant sur le brevet montrent bien la manière dont le module pourrait être intégré et son principe de fonctionnement. Il s’agit d’ailleurs de deux capteurs qui pourront s’interfacer avec la carte mère. Bien que le document ne le mentionne pas, Samsung pourrait à la fois proposer un capteur d’empreinte à ultrasons et un autre optique selon le type d’écran concerné. L’écran externe pourrait utiliser le premier alors que l’écran principal, interne pourrait s’appuyer sur la deuxième technologie.

Il ne faut pas perdre de vue que le lecteur d’empreinte digitale actuellement intégré au sein du Galaxy Z Fold3 est parfait en termes de réactivité et de reconnaissance des empreintes. Il s’est révélé sans faille lors de notre test de l’appareil. Toutefois, il faut aussi reconnaître que son emplacement n’est peut-être pas idéal dans le sens où si on prend le smartphone un peu trop haut pour l’ouvrir, il arrive qu’on appuie dessus sans le vouloir. Avec un emplacement différent, donc sous l’écran, les erreurs de manipulation devraient être de l’histoire ancienne.