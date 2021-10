Oppo dévoile la nouvelle version de sa surcouche logicielle ColorOS 12 sous Android 12

Chaque fabricant de smartphones développe une surcouche logicielle qui vient ajouter des fonctionnalités spécifiques à Android. Oppo utilise ColorOS et vient de dévoiler les nouveautés de la version 12 qui sera très prochainement déployée sur les smartphones de la marque, le Find X3 Pro en premier. En voici tous les détails.

La surcouche logicielle Oppo ColorOS est l’une des interfaces les plus abouties avec celle de Samsung, One UI. Il s’agit de proposer de nombreuses fonctionnalités de personnalisation de l’appareil, des paramètres spécifiques et des fonctions particulières. Ainsi, l’interface de ColorOS 12 se veut plus intuitive que les précédentes versions avec un design globalement revu.

Des couleurs vraiment personnelles pour l’interface

Il y a de nouvelles icônes et des animations améliorées. L’organisation des paramètres est légèrement différente, mieux gérée et plus efficace. La forme des icônes par défaut du tiroir des notifications est désormais ronde. En outre, on peut désormais compter sur la possibilité d’ajuster les couleurs de l’interface selon celles présentes sur l’image de fond d’écran du smartphone depuis le menu Couleurs dans les paramètres de Personnalisations. Au sujet des couleurs, ColorOS 12 permet de gérer l’affichage selon votre propre vision. Le menu Amélioration de la vision des couleurs disponible dans la rubrique Accessibilité permet d’ajuster les couleurs en fonction de votre vue pour avoir les effets les plus confortables possibles. Il suffit de choisir le type de filtre à utiliser. Sinon, on peut aller dans le menu Personnalisée pour tester sa vision des couleurs où il s’agit d’organiser les couleurs par teinte.

Un travail particulier a aussi été organisé pour que les noms des applications ne soient plus coupés de manière bizarre mais qu’ils soient affichés de manière claire, quelle que soit la langue utilisée.

ColorOS 12 permet toujours d’avoir des fenêtres flottantes (fonction Flexdrop) sur l’écran afin de ne pas perdre de vue certaines applications en cours d’exécution comme une vidéo, par exemple.

La traduction de textes affichés à l’écran est facilitée par la fonction correspondante disponible en posant trois doigts sur l’écran. Il est possible d’y accéder depuis la barre latérale (avec d’autres raccourcis vers certaines fonctionnalités et d’autres applications).

Des paramètres retravaillés

Comme évoqué plus haut, les paramètres ont été très légèrement retravaillés. Ainsi, on peut observer la nouvelle mise en page des réglages concernant les paramètres de sécurité et de mot de passe à travers la présence d’un tableau de bord qui permet de savoir si certaines fonctions sont activées ou pas (mot de passe de verrouillage, reconnaissance faciale, empreinte digitale et mot de passe de confidentialité). Le menu Batterie profite désormais de quelques conseils sur son optimisation. Ainsi, plusieurs actions peuvent être recommandées pour obtenir le meilleur de l’autonomie. Un tableau de bord est également disponible pour les données privées dans le menu Confidentialités. Toujours à propos de confidentialité et de données privées, le mobile indique par une petite notification lorsque la caméra frontale ou l’un des microphones du smartphone est utilisé. Cela permet à l’utilisateur de savoir quelle application se sert de l’un de ces composants pour éventuellement interdire l’accès si c’est trop sensible.

Désormais, il est possible de personnaliser l’interface de l’application Camera pour positionner les modes préférés en bas de l’écran plutôt que de l’avoir au sein du menu Plus. Les images de la galerie peuvent être affichées avec les plus récentes en haut ou inversement. Un paramètre permet désormais de changer le tri des photos.

Une nouvelle sonnerie et de nouveaux sons de notifications sont disponibles. Leur nom : Colorful Future. Elles ont été créées par Hans Zimmer, musicien à l’origine des bandes audio des films Le Roi Lion, Gladiator, la trilogie de Batman, Inception, Interstellar et plus récemment Dune. Une référence !

Une nouvelle fonction est disponible sous ColorOS 12 : PC Connect. Il s’agit d’une fonction similaire à Dex de Samsung ou Ready For de Motorola qui permet d’avoir le contenu de l’écran de son smartphone sur celui de son ordinateur pour des interactions plus productives que d’avoir son mobile à côté. La liaison est sans fil passant par le Bluetooth et le Wi-Fi. Il faut installer un logiciel sur l’ordinateur pour que les deux appareils puissent communiquer ensemble.

Optimisation de la partie technique et performances

La mise à jour ColorOS 12 n’apporte pas que des changements de design puisqu’elle concerne également l’optimisation des performances. En effet, les développeurs essaient de rendre la surcouche logicielle la moins gourmande en ressources et si possible, d’optimiser l’expérience. Ainsi, selon Oppo, avec ColorOS 12 et par rapport à ColorOS 11, les smartphones gagneraient 30% d’occupation en moins sur la mémoire vive ainsi qu’une consommation moindre de 20%. Toujours d’après le fabricant, sous ColorOS 12, les mobiles auraient une meilleure autonomie (environ 12%) et auraient également un gain en termes de performances sur les écritures et les lectures des données. Le fabricant mentionne également un vieillissement du smartphone (plus exactement de ses composants) qui serait ralenti de 2,75% en 3 ans.

ColorOS 12 pour quels smartphones et pour quand ?

Oppo prévoit de déployer ColorOS 12 sur plus de 110 appareils (smartphones et objets connectés) et auprès de 150 millions d’utilisateurs à travers le monde. Pour la marque, il s’agit de la mise à jour la plus importante de son histoire. C’est le smartphone flagship Oppo Find X3 Pro qui sera le premier à en profiter dès le mois de décembre 2021.

Comptez sur une disponibilité au cours des 6 premiers mois de 2022 pour les modèles Find X3 Lite 5G, Find X3 Neo 5G, Find X2 Pro, Find X2 Neo, Find X2 Lite, Find X2, Reno6 Pro 5G, Reno6 5G, Reno4 Pro 5G, Reno4 5G, Reno4 Z 5G, Reno 10x Zoom, A94 5G, A74 5G et A73 5G. Les smartphones A74, A54s, A53, A53s et A16s pourront en bénéficier dans le courant de la seconde partie de l’année 2022.

