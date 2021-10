Un nouveau forfait mobile 30Go à 10€ par mois chez RED by SFR

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour votre forfait mobile, vous allez à coup sûr apprécier les nouvelles offres en promotion de RED by SFR ! Sans engagement, de 30Go à 130Go d'Internet dès 10€ par mois, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets ! Nous vous les présentons dans cet article.

RED by SFR et ses nouvelles offres RED

L'opérateur a lancé ce matin quatre nouvelles offres RED bénéficiant d'un tarif avantageux valable même après la première année d'abonnement. En effet, les prix de ces quatre forfaits démarrent à 10€ par mois puis sont à prix réduit sans condition de durée ! Pour profiter de ces bons plans, il vous faudra vous décider avant le lundi 18 octobre prochain, minuit.

Disponibles pour toute nouvelle souscription en ligne sur le site officiel, ces forfaits RED sont sans engagement, vous permettant de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais.

Aussi, quel que soit le forfait RED que vous choisirez, vous aurez la possibilité de communiquer à votre convenance en France métropolitaine comme à l'étranger (UE/DOM). Sachez que l'opérateur inclut également l'illimité pour vos appels émis depuis la Métropole vers les numéros des DOM (excepté Mayotte).

Les forfaits RED : de 30Go à 130Go

Comme nous l'avons évoqué, quatre forfaits pas chers s'offrent à vous, à choisir selon vos besoins en termes de data et votre budget.

Ainsi, le forfait RED 30Go est au prix de 10€ par mois et vous permet de disposer de 30Go d'Internet en France et d'utiliser jusqu'à 6Go lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM.

Le forfait RED 70Go vaut, quant à lui, 13€ par mois - au lieu de 16€ - et vous propose 70Go en France et 10Go dédiés à votre connexion à l'étranger*.

Pour obtenir le forfait RED 100Go, vous devrez vous acquitter de la somme de 15€ par mois - au lieu de 20€. Vous apprécierez les 100Go fournis pour vous surfer sur le net en France et les 12Go pour vos séjours au sein de l'UE et des DOM.

Enfin, le forfait 130Go est au prix de 19€ par mois - au lieu de 25€ - et vous permet de profiter de 130Go en France et de 15Go depuis les pays européens ainsi que les DOM. Si vous êtes amateur de 5G, vous pouvez opter pour la vitesse 5G avec ce forfait pour 5€ supplémentaires chaque mois, soit 24€ par moisau lieu de 30€ !

* UE / DOM