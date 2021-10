Oppo Reno7 pressenti avec un capteur photo principal Sony IMX766 de 50 mégapixels

Le nouveau smartphone Oppo Reno6 est à peine en boutique que l’on entend déjà des rumeurs concernant son successeur, le Reno7. Il pourrait être présenté officiellement dans les prochaines semaines et il est pressenti pour arriver avec un capteur photo principal de 50 mégapixels.

Oppo a présenté il y a très peu de temps la nouvelle série de smartphones Reno6 et Reno6 Pro. Mais le bien informé Digital Chat Station vient de publier un billet sur le réseau social Weibo disant que le Reno7 pourrait être doté d’un capteur photo de 50 mégapixels. Il s’agirait du Sony IMX766 que l’on trouve également sur d’autres appareils comme le Reno6 Pro actuel mais aussi les Honor Magic 3 et Magic 3 Pro, OnePlus Nord 2, realme GT Master Edition et le flagship de la marque, le Find X3 Pro.

Un nouveau capteur photo plus performant mais pas de grand changement pour le design

Le capteur Sony IMX766 profite d’une base large qui lui permet de capter un maximum de lumière, plus qu’avec le 64 mégapixels installé dans le Reno6, par exemple. Toujours d’après Digital Chat Station, le design ne changerait pas beaucoup par rapport au modèle actuellement proposé dans le commerce. Le constructeur devrait reprendre les grandes lignes du Reno6 pour son Reno7. L’écran devrait donc être plat tout comme les profils, un peu à la manière de ceux des iPhone 12 et iPhone 13. Un châssis en métal devrait être de la partie pour pouvoir résister à quelques chocs. Une configuration photo à triple capteurs est attendue et l’un des capteurs pourrait signaler l’arrivée d’une notification grâce à une LED l’encerclant.

D’après le site Gizmochina, le Reno7 d’Oppo pourrait être officialisé courant novembre en Chine. Il est bien trop tôt pour une annonce pour l’Europe et en particulier pour la France étant donné que les Reno6 et Reno6 Pro viennent tout juste d’être commercialisés. Un lancement en début, voire milieu d’année prochaine semble plus crédible.

