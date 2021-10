Tout premier iPhone avec un connecteur USB-C et il n’est pas fabriqué par Apple

L’Union Européenne veut obliger tous les fabricants de smartphones à utiliser le même type de connecteur afin de simplifier la vie des utilisateurs. Tous sont donc poussés vers l’USB-C y compris Apple. Mais le tout premier iPhone doté d’une prise USB-C n’est pas fabriqué par la marque à la pomme mais par un étudiant en génie robotique.

Beaucoup attendaient le changement de connecteur de chargement pour la série des iPhone 13 mais finalement, comme les précédents, tous utilisent encore et toujours une prise Lightning. Est-ce que cela sera pour l’iPhone 14 ? Bien malin qui peut déjà l’envisager. Apple est, comme les autres fabricants de smartphones, poussé par l’Union Européenne à équiper ses smartphones d’un connecteur USB-C en vue d’une universalité des câbles et systèmes de recharge pour les téléphones portables. Mais puisque la marque à la pomme ne semble pas décidée à obtempérer, un étudiant en génie robotique s’y est risqué.

Un iPhone X avec un port USB-C créé par un étudiant

Il est Suisse et s’appelle Ken Pillonel. Il a réussi à intégrer un port USB-C tout à fait fonctionnel au sein d’un iPhone X permettant au téléphone de recharger sa batterie et de synchroniser ses données avec un ordinateur via une liaison USB-C au lieu du Lightning. C’est pendant son temps libre que le jeune homme a passé plusieurs mois à étudier les différents éléments, faire qu’ils fonctionnent et arriver à un appareil opérationnel. Un premier prototype a été réalisé un peu plus tôt dans l’année permettant à l’appareil (qui n’était pas un iPhone) de recharger sa batterie via le port USB-C. L’étape suivante était de tout faire entrer dans un iPhone.

Le produit finalisé, l’étudiant a pu réaliser une vidéo montrant comment l’iPhone X doté d’un port USB-C pouvait se recharger et transférer des données.

Apple pourrait être contraint de créer des iPhone avec un port USB-C dans les deux prochaines années ou de proposer un appareil qui soit totalement dépourvu de connectiques reposant exclusivement sur une charge sans fil.