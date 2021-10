Grâce à une promotion exceptionnelle, l’iPhone 13 mini est moins cher que l’iPhone 12

Grâce à une offre promotionnelle proposée par RED by SFR, l’iPhone 13 mini est moins cher que l’iPhone 12 classique. Pour moins de 760€, vous pouvez vous offrir le tout dernier smartphone de la marque Apple. Il s’agit d’une remise immédiate donc aucune condition ne s’applique pour en profiter. On vous détaille ce bon plan pour que vous puissiez en profiter au plus vite !

Après une remise incroyable, le tout dernier iPhone 13 mini est moins cher que l’iPhone 12

Depuis la sortie de la série iPhone 13 d’Apple, RED by SFR propose les 4 modèles au meilleur prix. Ils sont moins chers que chez les autres enseignes. En proposant une remise immédiate de -40€ sur l’iPhone 13 mini, celui-ci devient moins cher que l’iPhone 12 classique. Vous pouvez donc vous offrir le tout dernier fleuron de la marque à un prix inférieur à son prédécesseur. C’est assez incroyable ! Avec cette baisse de prix, l’iPhone 13 mini passe de 799€ à 759€ seulement. Faites vous plaisir avec un smartphone premium à moindre coût.

Pour profiter de cette remise exceptionnelle, aucune condition ne s’applique. Tout le monde peut en profiter et c’est sans engagement ! Vous n’êtes donc pas obligés de souscrire à un forfait mobile RED. On voulait tout de même vous faire remarquer que depuis mardi, l’opérateur propose un forfait 30Go à 10€ seulement. Cette offre rare n’est valable que jusqu’au 18 octobre prochain. Pourquoi ne pas accompagner votre iPhone 13 mini d’un forfait vraiment pas cher avec en plus un volume de data vraiment intéressant ?

Bien évidemment, les iPhone chez RED sont débloqués. Vous pourrez utiliser votre nouveau smartphone avec la carte SIM de votre opérateur actuel !

L’iPhone 13 mini est considéré comme l’un des meilleurs smartphones au monde

La sortie de la série iPhone 13 était très attendue comme pour tous les lancements des smartphones Apple. Comme pour la série iPhone 12, on peut compter sur l’iPhone 13 mini. Il s’agit du modèle le plus compact de la série mais qui offre tout autant de performance que l’iPhone 13. Ils partagent de nombreuses caractéristiques communes. Plus compact, il est aussi plus abordable et moins cher. Si vous souhaitez connaître les différences entre l’iPhone 13 mini et l’iPhone 12 mini, nous vous conseillons de lire notre guide rédigé à ce sujet.

L’iPhone 13 mini est équipé d’un écran OLED Super Retina de 5,4 pouces avec une résolution de 2340 x 1080 pixels pixels. Il s’agit du même écran que l’iPhone 13 mais dans un format plus petit. Il embarque le même processeur que l’iPhone 13 Pro et Pro Max, à savoir une puce A15 Bionic, la dernière développée par Apple. Le modèle présenté en promotion possède un espace de stockage interne de 128 go et une mémoire vive de 6 Go.

Son appareil photo est doté de deux capteurs de 12 Mpx chacun disposés en diagonale. Le premier est un capteur grand-angle de 12 mégapixels capable de capter jusqu’à 47 % de lumière de plus que celui des iPhone 12 Mini. L’iPhone 13 mini est alimenté par une batterie compatible avec la charge rapide filaire à 20 W.