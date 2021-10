Xiaomi 11T Pro vs Oppo Reno6 Pro : lequel acheter ?

Vous avez décidé de vous offrir un nouveau smartphone mais vous hésitez entre le Xiaomi 11T Pro et le Oppo Reno6 Pro ? Voici quelques éléments croisés pour vous aider à faire votre choix de la manière la plus éclairée possible.

Le smartphone Oppo Reno6 Pro profite d’un design plutôt haut de gamme avec des lignes très agréables et un dos remarquable. Il est décliné en bleu cristal ou argent alors que le Xiaomi 11T Pro est proposé en blanc, gris foncé ou bleu mais sans reflet, plus classique. Des deux, c’est le Xiaomi qui est le plus lourd avec 204 grammes en poche (ou dans la main) contre 188 grammes pour le Oppo. Le Reno6 Pro est également plus fin, 7,99 mm contre 8,8 mm pour le 11T Pro et il se montre également moins haut et moins large.

Deux écrans AMOLED mais finalement différents

L’écran du Xiaomi 11T Pro est plus grand que celui du Reno6 Pro puisqu’il mesure 6,67 pouces en diagonale contre 6,55 pouces. Celui du Oppo est incurvé alors qu’il est plat sur le 11T Pro mais profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz contre 90 Hz et qu’il est compatible HDR10+ et Dolby Vision tandis que l’écran du Oppo propose seulement du HDR.



Tous les deux profitent d’une large connectivité avec compatibilité 5G et Wi-Fi 6 à bord ainsi que du NFC et du Bluetooth. Aucun n’a de port audio pour brancher un casque, obligeant à passer par le port USB-C. Les deux disposent d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran.



Le Reno6 Pro est certifié IPX4 donc protégé uniquement contre les éclaboussures alors que le Xiaomi 11T Pro est certifié IP68 le rendant totalement étanche et immergeable sous l’eau pendant plusieurs minutes. Notez également la présence d’un émetteur infrarouge comme tous les smartphones Xiaomi pour en faire une télécommande universelle.

Plus de puissance pour le Mi 11T Pro mais surtout une charge à 120 Watts

Techniquement, c’est le Xiaomi 11T Pro qui propose le plus de puissance avec son Soc Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 Go de mémoire vive contre une puce Snapdragon 870 et 12 Go de RAM. Le Reno6 Pro est proposé avec 256 Go minimum d’espace de stockage mais non extensible, comme le 11T Pro mais qui commence à 128 Go interne.

La batterie du 11T Pro a une capacité de 5000 mAh soit 500 mAh de plus que son concurrent du jour mais son principal avantage est d’offrir une charge à 120 watts ce qui fait dire à son fabricant qu’il ne faut que 17 minutes pour le recharger de 2 à 100% contre une charge à 65 watts (ce qui n’est déjà pas si mal) pour le Reno6 mettant un peu plus d’une demi-heure pour réaliser la même opération.

Enfin, notez les configurations photos de 108+8+5 mégapixels sur le Mi 11T Pro et de 50+16+13+2 mégapixels pour le Oppo avec un capteur à selfie de 32 mégapixels sur le Reno6 et de 16 mégapixels sur le Xiaomi.