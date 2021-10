Nouveau RED DEAL : Le Smartphone Oppo A94 5G offert avec le forfait RED 100Go

Vous êtes à la recherche d'un bon plan ? Ça tombe bien, RED by SFR a lancé une nouvelle opération RED DEAL avec un Oppo A94 5G offert ! Disponible jusqu'à lundi prochain, nous vous présentons cette offre promotionnelle en détail dans cet article.

L'opération RED DEAL : l'Oppo A94 5G offert

RED by SFR met à disposition jusqu'au 18 octobre - 23h59 - sa nouvelle opération RED DEAL permettant aux utilisateurs d'acquérir gratuitement un Oppo A94 5G neuf d'une valeur de 319€ pour toute souscription au forfait mobile 100Go à 15€ par mois, que nous vous détaillerons dans un second temps.

Le smartphone proposé par cette offre est comme nous l'avons indiqué l'Oppo A94 5G de coloris noir. Celui-ci est doté d'un écran de 6,43 pouces de qualité supérieure (super AMOLED - résolution 2400x1080 px). Équipé d'une quadruple caméra, vous aurez l'opportunité de réaliser de belles photos et vidéos avec notamment une résolution vidéo de 4k et photo de 48 Mpx, mais également de conserver vos documents en toute sérénité grâce à une capacité de stockage de 128Go.

L'Oppo A94 5G bénéficie d'une garantie de 2 ans et profite d'une livraison gratuite si vous choisissez le format point relais. L'opérateur garantit dans la mesure du possible et dans la limite des stocks disponibles une expédition sous 24 heures.

Le forfait 100Go de l'opération RED DEAL

Comme nous l'avons précisé, pour obtenir votre smartphone gratuitement, il vous faudra souscrire au forfait 100Go et vous engager pour une durée minimale de 24 mois.

Le forfait 100Go bénéficie d'une réduction mensuelle de 5€ sans condition de durée ! Ainsi, votre forfait vous coûtera la somme de 15€ par mois au lieu de 20€.

En termes de garanties, vous aurez la possibilité de vous connecter à hauteur de 100Go (4G) en France et d'utiliser jusqu'à 13Go d'Internet lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer, mais également depuis la Suisse et Andorre ! Aussi, l'opérateur prévoit l'illimité pour que vous puissiez communiquer sans compter depuis l'ensemble des destinations précitées. Plus précisément depuis la Métropole, vous pourrez appeler à votre guise aussi bien vers les numéros métropolitains que vers ceux des DOM (hors Mayotte) et d'Amérique du Nord.