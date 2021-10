Bons plans Free mobile : un forfait mobile en promotion à 10.99€ et un forfait 5G dès 9.99€

Free Mobile met en avant depuis quelque temps deux bons plans à saisir avec la série Free 80Go à 10,99€ et le forfait 5G qui propose la data illimitée pour les clients Freebox. Si vous êtes passé à côté, venez les découvrir dans cet article !

La série Free 80Go

Free Mobile avait lancé le 6 octobre dernier sa nouvelle série Free avec 80Go d'Internet à 10,99€ par mois pendant 1 an. En effet, le principe des séries Free chez Free Mobile est qu'elles sont valables la première année d'abonnement puis évoluent automatiquement vers le forfait Free 5G (que nous vous présentons dans un second temps).

La série Free 80Go est sans engagement, vous permettant de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais. Celle-ci est valable encore jusqu'à mardi 19 octobre prochain, 23h59. Pour en profiter, assurez de ne pas avoir été abonné au forfait Free au cours de 30 jours précédant votre souscription.

Avec la série Free, vous disposerez des garanties suivantes :

80Go d'Internet + Free WiFi illimité en France

en France 8Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

depuis l'Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Le forfait Free 5G

Le forfait sans engagement Free 5G proposé par Free Mobile permet aux utilisateurs de bénéficier de nombreuses garanties tant en termes de data que de pays depuis les lesquels il sera possible de communiquer et de se connecter.

En prime, le forfait Free 5G bénéficie d'un tarif avantageux pour celles et ceux qui sont déjà client Freebox ! En effet, son tarif mensuel de base s'élève à 19,99€, mais si vous êtes abonné à la Freebox, le tarif sera de 15,99€ par mois et enfin, si vous êtes client Freebox Pop, alors vous ne paierez plus que 9,99€ par mois !

En ce qui concerne les garanties, notamment en termes de data, l'opérateur prévoit l'illimité en 5G/4G pour les abonnés Freebox ou 150Go pour les nouveaux clients. Lorsque vous voyagez à travers le globe, Free Mobile vous permet d'utiliser jusqu'à 25Go pour rester connecté depuis de très nombreuses destinations* !

Du côté des communications, vous profiterez bien entendu de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages en France, en Europe, mais aussi dans de nombreux pays à travers le monde*!

Petit bonus, vous aurez la possibilité de savourer l'accès gratuit au service Free Ligue 1 - Uber Eats inclus dans votre forfait Free 5G !

*de très nombreuses destinations sont proposées, n'hésitez pas à vous renseigner !