Forfait Free Mobile, RED by SFR, Bouygues Telecom ou Sosh : quelle promotion choisir ?

Besoin d'un nouveau forfait mobile ? Vous trouverez dans cet article les promotions du moment avec les opérateurs de réseaux Free Mobile, RED by SFR, Bouygues Telecom et Sosh. De 30Go à 130Go à prix préférentiel et sans engagement, vous allez à tous les coups trouver votre bonheur !

Free Mobile : la série Free 80Go disponible jusqu'au 19 octobre

Free Mobile propose encore jusqu'à ce mardi 19 octobre inclus sa nouvelle série Free avec 80Go d'Internet pour la somme de 10,99€ par mois. Celle-ci est valable la première année de votre abonnement avant d'évoluer de manière automatique vers le forfait Free 5G à 19,99€ par mois et proposant davantage de garanties.

La série Free permet de naviguer sur le web à hauteur de 80Go en France comme de profiter du Free WiFi en illimité. Lorsque vous vous déplacez en Europe et dans les DOM, vous pourrez utiliser jusqu'à 8Go pour rester connecté. Depuis l'ensemble de ces destinations ainsi qu'en France, l'opérateur prévoit l'illimité pour communiquer autant que vous le souhaitez. Depuis la Métropole, vos conditions de communications se présentent comme suit :

appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte)

SMS illimités vers la Métropole et les DOM

MMS illimités vers la Métropole

RED by SFR : les forfaits RED à prix réduit jusqu'au 18 octobre

Chez RED by SFR, vous avez encore tout le week-end pour saisir l'une de ses offres mobiles promotionnelles valables sans condition de durée !

En effet, ces dernières sont disponibles jusqu'à ce lundi 18 octobre, 23h59, et vous permettent de communiquer de manière illimitée aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Pour rappel, RED by SFR vous permet également d'utiliser l'illimité pour appeler depuis la Métropole vers les DOM, excepté Mayotte.

Concernant les offres RED, vous aurez le choix parmi les quatre forfaits suivants :

10€/mois : 30Go en France, 6Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 13€/mois* : 70Go en France, 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 15€/mois* : 100Go en France, 12Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 19€/mois* : 130Go en France, 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Avec le forfait sans engagement RED 130Go, les amateurs de 5G pourront opter pour la vitesse 5G en versant chaque mois 24€ au lieu de 30€ !

*prix réduit, tarif mensuel initial respectivement à 16€, 20€, 25€

Bouygues Telecom : les séries spéciales B&You valables jusqu'au 19 octobre

Bouygues Telecom laisse jusqu'au mardi 19 octobre, 23h59, l'opportunité de souscrire à l'une de ses séries spéciales, bénéficiant d'un tarif préférentiel même après la première année d'abonnement !

Ainsi, quelle que soit l'offre choisie, chaque utilisateur pourra communiquer sans compter depuis la Métropole comme depuis l'Europe et les DOM. Plus précisément depuis la Métropole, il sera possible d'appeler et d'envoyer vos SMS autant que souhaité également vers les numéros des DOM.

Concernant les séries spéciales B&You, quatre choix s'offrent à vous :

9,99€/mois : 30Go en France, dont 6Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 12,99€/mois : 70Go en France, dont 12Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 14,99€/mois : 100Go en France, dont 12Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 18,99€/mois : 130Go en France, dont 20Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

Pour rappel, l'opérateur met aussi à disposition une série spéciale 5G à 24,99€ par mois (130Go en France, 20Go en Europe/DOM).

Sosh : les séries limitées 50Go et 100Go disponibles jusqu'au 18 octobre

Chez Sosh, vous pouvez profiter de ses deux séries limitées jusqu'à lundi, 8h59. Celles-ci font l'objet d'un tarif promotionnel valable sans condition de durée !

Que vous choisissiez la série limitée avec 50Go ou avec 100Go d'internet, vous pourrez apprécier l'illimité pour vos appels et l'envoi des SMS/MMS en France métropolitaine, mais également depuis les pays européens - DOM inclus. L'opérateur vous permet en plus de communiquer à votre guise également vers les numéros des DOM lorsque vous êtes en France.

Voici les deux séries limitées à votre disposition :