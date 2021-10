Forfait mobile SOSH : Dernier jour pour profiter des promotions 50Go et 100Go à petit prix !

Vous n'avez pas vu passer les deux offres promotionnelles mises en avant par l'opérateur SOSH ? Pas de panique, il est encore possible d'en profiter ! En effet, les séries limitées 50Go et 100Go sont disponibles et en promotion jusqu'à demain matin, 8h59 ! Nous vous les présentons dans cet article.