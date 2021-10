Xiaomi dévoile les smartphones gaming Black Shark 4S et Black Shark 4S Pro, des montres de puissance

Comme prévu, la marque Xiaomi a organisé un événement virtuel pour annoncer la sortie des nouveaux smartphones pensés pour le gaming, les Black Shark 4S et Black Shark 4S Pro. En voici tous les détails.

Même s’il représente un segment de niche, les smartphones gaming sont attendues par de nombreux utilisateurs qui souhaitent avoir entre les mains un appareil qui ne fasse aucun compromis sur la puissance et sur la qualité d’affichage, sans oublier l’ergonomie. Aussi, actuellement, sur le marché, on peut trouver les Asus ROG Phone 5, Red Magic 6, Red Magic 6S Pro et les Black Shark 4 conçus par Xiaomi. La marque vient d’officialiser les nouveaux Black Shark 4S et Black Shark 4S Pro et on peut dire qu’ils ne font pas dans la dentelle.

Un Soc Snapdragon 870 et un autre Snapdragon 888+

Esthétiquement, les Black Shark 4S et Black Shark 4S Pro sont dans l’exacte continuité de la version classique avec des lignes arrondies sur les bords et quelques marques saillantes pour symboliser son appartenance à l’univers du jeu vidéo. Leur châssis est en métal. Les 4S et 4S Pro sont proposés en noir ou blanc.

Le Black Shark 4S utilise un processeur Qualcomm Snapdragon 870 plutôt performant en jeu alors que le Black Shark 4S Pro embarque le Snapdragon 888+, une version overclockée du Snapdragon 888 permettant d’offrir un peu plus de puissance que la version classique. Le Soc est d’ailleurs l’une des seules différences entre les deux appareils.

Un très grand écran, très réactif et de la mémoire optimisée

Ils ont en commun leur écran de 6,67 pouces AMOLED qui profite d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, moindre que la série des Red Magic 6 qui monte jusqu’à 165 Hz.



Son taux d’échantillonnage est identique à 720 Hz prometteur d’une excellente réactivité. Notez l’intégration d’un disque de type SSD NVMe spécialement conçu pour permettre de plus grandes vitesses d’écriture et de lecture de la mémoire principale en plus de la mémoire classique au format UFS 3.1.

L’appareil est refroidi grâce à un système liquide apportant une plus grande capacité de dispersion thermique que les précédents modèles. Les mobiles supportent une charge à 120 watts, comme le Xiaomi 11T Pro ce qui permet de recharger sa batterie de 4500 mAh en moins de 20 minutes. Par contre, il semble qu’il faille se fournir au détail pour le bloc d’alimentation 120 watts étant donné que le mobile est livré avec un bloc standard.

Des configurations photo assez similaires

Pour la partie photo, les deux appareils disposent d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif de calcul de profondeur de 2 mégapixels. Le modèle 4S Pro est équipé d’un capteur principal de 64 mégapixels alors qu’il y a 48 mégapixels sur le module principal du Black Shark 4S. Pour se prendre en selfie, il y a un capteur de 20 mégapixels installé au niveau d’un poinçon dans le coin supérieur gauche de l’écran. Ils sont tous les deux animés par Android 11 avec une surcouche logicielle JoyUI 12.9, identique ou presque à l’interface MIUI 12.5 disponible sur les smartphones Xiaomi mais avec quelques spécificités en rapport avec les jeux et pour profiter d’une apparence « gaming ».

Le nouveau smartphone Black Shark 4S est annoncé en Chine pour un prix équivalent à 360 € HT pour la version 8+128 Go et à 440 € HT pour la version 12+256 Go. Pour le Black Shark 4S Pro, comptez sur des prix de 650 € HT pour 12+256 Go ou 740 € HT pour 16+512 Go.