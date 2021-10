iPhone 12 Pro contre iPhone 13, lequel fait les meilleures photos

Aujourd’hui, les smartphones sont de véritables appareils photos et proposent des clichés de plus en plus réussis. Mais entre les images produites par l’iPhone 13 et celles réalisées par l’iPhone 12 Pro, lesquelles sont les plus belles ? Voici quelques éléments de réponse qui devraient vous aider à faire votre choix si vous hésitez entre les deux.

L’iPhone 12 Pro date de l’année dernière puisqu’il a été présenté en même temps que les autres iPhone 12, lors d’un événement spécial organisé par Apple. L’iPhone 13 est beaucoup plus récent puisqu’il est disponible depuis quelques semaines maintenant et comme les autres, il a été l’objet d’une présentation officielle en compagnie des modèles mini, Pro et Pro Max, la version la plus haut de gamme. Mais faut-il nécessairement avoir un appareil « pro » pour faire de belles photos ?

Quel équipement technique à bord ?

Techniquement, l’iPhone 12 Pro dispose de trois capteurs de 12 mégapixels dont un téléobjectif avec un zoom optique 2x, un grand-angle et un ultra grand-angle, ouvrant respectivement à F/2.0, F/1.6 et F/2.4. Il y a une double stabilisation optique de l’image. Pour sa part, l’iPhone 13 est équipé d’un capteur 12 mégapixels stabilisé optiquement par déplacement du capteur pour les photos en grand-angle ouvrant à F/1.6 et un autre module de 12 mégapixels pour l’ultra grand-angle ouvrant à F/2.4. L’avantage d’avoir un iPhone 12 Pro est qu’il est capable d’enregistrer les photos en mode Apple ProRAW afin de sauvegarder des métadonnées servant à la postproduction.

En outre, cette version propose le mode Portraits en mode Nuit ce qui n’est pas le cas de l’iPhone 13. Ce dernier a pour lui le fait de pouvoir utiliser des styles photographes pour appliquer une apparence spécifique au choix entre les modes vibrant, riche contraste, chaud ou froid. Enfin, notez que l’iPhone 13 utilise la fonction Smart HDR 4 pour les photos alors que c’était la version 3 de cette option qui est proposée sur l’iPhone 12 Pro, légèrement moins performante.

Lequel est le meilleur ?

Selon le classement établi par le laboratoire indépendant DxOMark, c’est l’iPhone 13 qui réalise les plus beaux clichés par rapport à l’iPhone 12 Pro. En effet, le premier a obtenu un score de 130 alors que l’iPhone 12 Pro atteint 128. L’iPhone 13 a été apprécié pour sa capacité à proposer des expositions précises, des couleurs agréables, des tons chair qui le sont tout autant, une mise au point automatique rapide et précise, de bons détails à la lumière du jour et en intérieur. On lui reproche de produire un peu trop de bruit en cas de faible luminosité, une plage dynamique limitée dans certaines scènes délicates et quelques artefacts d’image dont des reflets. De son côté, l’iPhone 12 Pro dispose d’un autofocus précis, d’une exposition qui l’est tout autant, d’un bon rendu des couleurs et de détails fins. Par contre, il lui est reproché de proposer une plage dynamique limitée, des dominantes bleues et vertes surtout pour les images réalisées en extérieur, du bruit d’image en intérieur et quelques artefacts. Pour la partie selfie, l’iPhone 13 devance très légèrement son prédécesseur avec un score de 99 contre 98 pour l’iPhone 12 Pro.