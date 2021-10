Les détails techniques du futur smartphone pliant développé par Oppo ?

Alors qu’encore très peu de modèles de smartphones pliants sont réellement disponibles dans le commerce, Oppo pourrait prochainement annoncer son téléphone portable pliant dont certains pensent connaître quelques détails.

La marque Oppo ne cache pas son intention de se lancer sur le segment de marché des smartphones pliants, voire déroulant. Le constructeur nous avait d’ailleurs fait la démonstration d’un prototype dont l’écran se déroulait pour passer d’une surface d’affichage de 6,7 pouces à 7,4 pouces. En 2019, le fabricant dévoilait aussi un téléphone portable doté d’un écran se pliant à deux endroits. Mais finalement, c’est peut-être plutôt un modèle pliant « plus classique » que nous verrons dans les prochains mois chez Oppo puisque les rumeurs se font de plus en plus insistantes au sujet d’un téléphone portable pliable. Dans le même temps, d’autres fabricants mettent leur projet en pause en attendant de meilleures opportunités, à l’image de TCL, par exemple.

C’est encore le bien informé Digital Chat Station qui semble connaître quelques détails concernant le futur smartphone pliant d’Oppo. En effet, sur le réseau social Weibo, il a posté un message disant que le téléphone ressemblerait au Huawei Mate X2 et qu’il disposerait d’un écran OLED interne qui aurait une diagonale de 7,8 à 8 pouces. Cela signifierait que l’appareil se déploie vers l’extérieur à la différence du Samsung Galaxy Z Fold3 qui se déplie comme un livre. L’écran principal aurait une définition FHD+, soit 1080x2400 pixels, comme la très grande majorité des smartphones avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Toujours d’après Digital Chat Station, le futur smartphone pliant d’Oppo serait animé par une puce Qualcomm Snapdragon 888. Il serait doté d’un capteur photo à l’avant de 32 mégapixels, certainement un Sony IMX615 que l’on trouve sur les séries Find X3 et Reno6, par exemple.

À l’arrière, il y aurait un capteur photo de 50 mégapixels, un Sony IMX766 que l’on a déjà vu aussi sur plusieurs appareils comme le Find X3 Pro, le Find X3 Neo, le realme GT Master Edition ou la série des Honor Magic3, par exemple. Un lecteur d’empreinte digitale serait installé sur l’un des profils permettant l’identification de son propriétaire. Logiquement, le mobile sera animé par Android avec une surcouche logicielle ColorOS 12.

