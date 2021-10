Les 4 forfaits mobiles avec 100Go à moins de 10€ : lequel choisir ?

Vous souhaitez faire le plein de data sans trop dépenser ? Nous avons sélectionné pour vous quatre forfaits avec 100Go d'Internet à maximum 10€ par mois avec les opérateurs Cdiscount Mobile, Prixtel, Auchan Telecom et Syma Mobile ! Découvrez le détail de ces offres en promotion jusqu'au 19 octobre inclus et sans engagement dans cet article.

Cdiscount Mobile : offre limitée 100Go à 8,99€

Chez Cdiscount Mobile, vous pouvez profiter de son offre limitée 100Go bénéficiant d'une réduction mensuelle de 11,01€ pendant 1 an, permettant de réaliser une économie de 132,12€ !

Ainsi, pour la somme de 8,99€ par mois - au lieu de 20€ pendant 1 an - l'opérateur vous offre la possibilité de vous connecter à hauteur de 100Go en France et d'apprécier jusqu'à 13Go lorsque vous voyagez à travers l’Europe et les DOM. Depuis l'ensemble de ces destinations, vous pourrez également communiquer sans compter grâce à l'illimité.

Prixtel : forfait Le géant à prix réduit pendant 1 an

Chez Prixtel, vous pouvez souscrire à son forfait Le géant proposant de 100Go à 160Go d'Internet à prix réduit la première année d'abonnement sur l'ensemble de ses paliers data !

Neutre en CO2, ce forfait pas cher permet de communiquer comme bon vous semble en France comme au sein de l'Union européenne. Sachez que l'opérateur prévoit l'illimité également pour les appels passés depuis la France vers les fixes de l'UE et des DOM ainsi que vers les numéros d'Amérique du Nord.

En termes de tarif, le premier palier data (jusqu’à 100Go en France) est au prix de 9,99€ par mois la première année avant de passer à 15,99€. Sachez que l'option 5G est disponible pour la somme mensuelle de 5€. Lors de vos séjours dans l'Union européenne et les DOM, vous pourrez apprécier jusqu'à 15Go, dont l'usage sera déduit de l'enveloppe data globale.

Auchan Telecom : série limitée 100Go à 8,99€

De son côté, Auchan Telecom met à disposition son forfait avec 100Go d'internet en France pour la somme de 8,99€ par mois au lieu de 19,99€, et ce, les 12 premiers mois d'abonnement !

En plus des 120€ d'économie, vous pourrez communiquer comme bon vous semble partout au sein de l'Union européenne. Attention, les communications depuis la France métropolitaine vers l'étranger et les DOM ne sont pas incluses dans ce forfait mobile. Aussi, l'opérateur prévoit 13Go lorsque vous séjournez dans l'UE et les DOM pour que vous puissiez rester connecté.

Syma Mobile : forfait le neuf à 9,90€

Chez Syma Mobile, le forfait le neuf est à 9,90€ par mois et vous permet de disposer de 100Go en France et de 6Go lorsque vous vous déplacez à travers l'Europe, mais également en Norvège, en Islande et au Liechtenstein. Notez que l'usage votre data à l'étranger sera décompté de votre enveloppe data globale.

Avec Syma Mobile, vous pourrez communiquer de manière illimitée en France comme à l'étranger*, sachant que vos communications émises depuis la Métropole bénéficieront également de l'illimité vers la zone des DOM (appels illimités vers de nombreuses destinations européennes). Certaines options sont disponibles, n'hésitez pas à vous renseigner (réseau 5G, international, etc.).

* UE/DOM, Norvège, Islande, Liechtenstein