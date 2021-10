Bon Plan : offrez-vous le Samsung Galaxy A32 en promotion pour moins de 250€

Avec un budget de 250€ maximum, vous pouvez actuellement vous offrir l’excellent Samsung Galaxy A32 car il est en promotion chez Boulanger. Grâce à une remise immédiate, accessible sans aucune condition, son prix est en chute libre. Ce très bon smartphone Samsung offre un rapport qualité prix défiant toute concurrence.

L’excellent Samsung Galaxy A32 voit son prix chuter chez Boulanger

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone Samsung mais que vous ne souhaitez pas y consacrer un très gros budget, nous vous conseillons le Samsung Galaxy A32. Si en plus vous n’avez pas de forfait mobile 5G, cette version 4G sera parfaite pour vous. Il est en promotion actuellement chez Boulanger. Grâce à une remise immédiate de -30€, son prix chute de 279€ à 249€ seulement ! C’est le bon moment pour s’offrir la qualité Samsung à moindre coût.

En choisissant d’acheter votre Galaxy A32 chez Boulanger, vous pouvez profiter d’un paiement en plusieurs fois mais également de la livraison gratuite. Votre téléphone sera garanti pendant 2 ans.

Après -30€ de remise, le Samsung Galaxy A32 offre le meilleur rapport qualité prix

Aussi performant qu’un Xiaomi Redmi Note 10 pro ou qu’un realme 7, le Samsung Galaxy A32 est un très bon compromis lorsque l’on cherche un smartphone pas cher mais avec tout de même des caractéristiques techniques solides. Il est équipé d’un écran Super Amoled de 6.4 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il embarque une puce Mediatek Helio G80 épaulée par 4 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go.

Côté photo, il est équipé de 4 capteurs dont un principal de 64 Mpx et de trois autres capteurs de 8 Mpx, 5 Mpx et 5 Mpx. A l’avant, retrouvez un capteur de 20 Mpx pour réaliser vos selfies. Il est alimenté par une batterie très puissante de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 15W.