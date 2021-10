Realme officialise le realme 8i avec son écran à 120 Hz pour moins de 180 € jusqu’au 20 octobre

Comme annoncé par la marque, realme vient de présenter officiellement son nouveau smartphone d’entrée de gamme positionné à un tarif particulièrement abordable puisqu’il est proposé à moins de 200 € mais profite d’un écran LCD ayant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

L’idée de realme est de proposer des appareils qui soient dotés des technologies les plus avancées mais à un prix le plus abordable possible. Ainsi, la marque vient de présenter officiellement le nouveau realme 8i qui vient étoffer la série des 8 chez le constructeur chinois avec les realme 8, realme 8 Pro et realme 8 5G. Il s’agit de l’un des tous premiers mobiles à embarquer la nouvelle puce Mediatek Helio G96 gravée en 12 nm. Elle est associée à 4 Go de mémoire vive avec une capacité de stockage de 64 ou 128 Go qui est possible d’étendre grâce à une carte mémoire micro SD.

Un écran LCD rafraîchi 120 fois par seconde

Mais la caractéristique la plus remarquable sur ce téléphone est la présence d’une dalle LCD qui profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz là où certains modèles de milieu de gamme plafonnent à 90 Hz. Cela promet des mouvements parfaitement fluides à l’écran lorsqu’on fait défiler les longues pages des sites Internet ou lors de la consultation des réseaux sociaux, par exemple. L’écran mesure 6,6 pouces en diagonale avec une définition de 1080x2412 pixels au format 20:9 avec un poinçon dans le coin supérieur gauche pour laisser de la place au capteur frontal de 16 mégapixels.

Une configuration photo basée sur un capteur de 50 mégapixels

Pour la partie photo, le realme 8i dispose d’un capteur de 50 mégapixels ouvrant à F/1.8 accompagné de deux capteurs de 2 mégapixels chacun dont un est dédié au portrait noir et blanc et l’autre aux prises de vue en mode macro. À titre de comparaison, le realme 8 5G a une configuration 48+2+2 mégapixels, finalement assez proche alors que le realme 8 propose 64+8+2+2 mégapixels, plus polyvalent. Le mobile est équipé d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh supportant la charge 18 watts ce qui n’est pas très rapide. L’appareil est compatible 4G, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth mais ne propose la technologie NFC. Il y a un lecteur d’empreinte digitale installé sur le côté, au niveau du bouton d’alimentation. Le realme 8i a des dimensions de 164,1x75,5x8,5 mm pour un poids de 194 grammes. Il est animé par Android 11 avec une surcouche logicielle realme UI.

Le nouveau smartphone realme 8i est disponible dès aujourd’hui pour un prix de 179 € jusqu’au 20 octobre puis à 199 € avec 4+64 Go. Il est décliné en noir ou en violet. Comptez sur un prix de 199 € jusqu’au 20 octobre puis 219 € pour la version realme 8i 4+128 Go.