Realme 8i : en promotion à 179€ seulement avec des caractéristiques impressionnantes

Annoncé hier, le tout nouveau flagship du constructeur le realme 8i est disponible en précommande. Pour fêter dignement son lancement, une promotion fait déjà chuter son prix de 20€. Déjà très abordable pour un smartphone offrant un écran 120 Hz et doté des technologies les plus avancées, vous le trouverez sur Amazon à 179€ seulement. On vous conseille de le commander dès maintenant !

Le realme 8i voit son prix chuter chez Amazon pour son lancement

Realme a annoncé hier l’arrivée sur le marché d’un tout nouveau smartphone appelé le realme 8i. Il vient élargir la série 8 qui comprenait également le realme 8 5G et le realme 8 Pro. Le constructeur continue dans sa lignée à offrir des smartphones pas chers mais qui possèdent des caractéristiques impressionnantes que l’on ne retrouve pas dans les fiches techniques de ses concurrents. Le realme 8i vient directement concurrencer les meilleurs smartphones Xiaomi disponibles à moins de 200€.

Proposé à 199€ en précommande, le realme 8i devient encore moins cher après une réduction disponible sur le site d’Amazon. Pour son lancement, le prix du realme 8i chute de 20€. Il est possible de l’acheter à 179€ au lieu de 199€. Pour le moment, vous le trouverez exclusivement sur le site d’Amazon. Ce nouveau smartphone n’a pas fini de faire parler de lui ! Alors, s’il vous intéresse, ne tardez pas trop car sur Amazon ce type d’offre ne dure jamais très longtemps.

Realmi 8i : des caractéristiques techniques impressionnantes pour seulement 179€

Avec le realme 8i, le constructeur ne cesse de nous surprendre avec un nouveau modèle de smartphone pas cher mais avec des caractéristiques remarquables pour un smartphone de cette catégorie. Le realme 8i est équipé d’un écran LCD de 6,6 pouces qui possède un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce que l’on voit habituellement sur des smartphones haut de gamme. Il embarque un SoC Mediatek Helio G96 alors que le realme 8 tourne sous un SoC Mediatek Helio G95, la version précédente. Son processeur est soutenu par 4 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go ou 128 Go. Pour 179€ vous aurez le droit à 64 Go et pour 199€ à 128 Go. Les deux modèles profitent d’une remise immédiate de 20€ chez Amazon.

En ce qui concerne son appareil photo, il est doté de 3 capteurs dont un principal grand-angle de 50 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Vous pourrez aussi compter sur un capteur frontal de 16 Mpx pour les selfies. Il est alimenté par une grosse batterie de 5000 mAh compatible avec la charge 18W. Pour un budget de 179€, il sera un très bon choix au vue de ses caractéristiques techniques.