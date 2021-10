Samsung organisera un événement Galaxy Unpacked Part 2 le 20 octobre prochain, quels produits attendus ?

Le géant sud-coréen a organisé un événement Galaxy Unpacked le 20 octobre 2021 pour présenter d’autres produits mobiles appartenant à la sphère Galaxy et certainement la suite de la conférence qui a eu lieu début août puisqu’il s’agit de la partie II. Le smartphone Galaxy S21 FE sera-t-il finalement présenté ?

Samsung a envoyé de nombreuses invitations à suivre son prochain événement Galaxy Unpacked Part 2 qui se déroulera le 20 octobre, le lendemain de l’annonce de Google pour la présentation officielle de ses nouveaux smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro. La mention Part 2 laisse penser qu’il s’agit de la suite des produits qui ont été officialisés lors de la Part 1, qui a eu lieu début août pour présenter les nouveaux Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3. Vu que l’événement porte l’intitulé Galaxy, il faut se dire que les produits annoncés devront nécessairement appartenir à ce type de produits chez Samsung. Cela sera très certainement en rapport avec un smartphone mais d’autres appareils pourraient également être présentés puisque appartenant à la famille « Galaxy » comme les montres, les écouteurs ou encore les tablettes tactiles.

Le Galaxy S21 FE enfin présenté ?

Une vidéo a été publiée sur YouTube pour illustrer l’événement mais il est extrêmement difficile d’en tirer une information sérieuse sur les produits qui y seront présentés. Beaucoup pensent au fameux Galaxy S21 FE dont Samsung a déjà certifié le produit que l’on a vu ici ou là. Il s’est même intégré dans les listes de mesure de l’application Geekbench et des images marketing ont même été publiées. Et après plusieurs caractéristiques techniques confirmées, la question était de savoir si le mobile serait finalement une réalité sur le marché ou si au contraire, il faudrait faire une croix dessus. Plus que quelques jours à patienter avant de savoir si oui ou non le Galaxy S21 FE sera officiellement dévoilé et si le fabricant nous réserve d’autres surprises. L’événement Samsung Unpacked Part 2 sera visible sur le site Web de la marque le mercredi 20 octobre à partir de 16h. Une simple inscription suffit pour y avoir accès.