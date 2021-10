Dernier jour pour profiter des promos forfaits mobile 30Go à 130Go à petit prix de RED by SFR

Si vous êtes passé à côté des offres promotionnelles mises en avant par l'opérateur RED by SFR, il n'est pas trop tard ! En effet, les forfaits RED en promotion sont encore disponibles jusqu'à ce soir, 23h59, profitez-en ! Nous vous les présentons dans cet article.

RED by SFR et ses offres promotionnelles

L'opérateur a mis à disposition le 12 octobre dernier quatre forfaits RED bénéficiant d'un tarif préférentiel sans condition de durée ! Ces offres promotionnelles sont encore disponibles jusqu'à ce soir, 23h59, et valables uniquement pour toute souscription effectuée en ligne sur le site officiel.

Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.

Aussi, quelle que soit l'offre RED que vous choisirez, vous pourrez communiquer à votre convenance aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Plus précisément depuis la Métropole, l'opérateur prévoit également l'illimité pour vos appels en direction des DOM, excepté Mayotte.

Les offres RED : de 30Go à 130Go d'internet

RED by SFR propose des forfaits pas chers allant de 30Go à 130Go d'Internet en France à partir de 10€ puis à prix réduit.

Ainsi, le plus petit forfait en termes de budget et de data est le forfait RED 30Go. Au prix de 10€ par mois, vous disposerez donc de 30Go d'internet en France et de 6Go lorsque vous voyagez au sein de l'UE et des DOM.

Le second forfait RED coûte 13€ par mois - au lieu de 16€ - et vous offre 70Go pour surfer sur le web en France et 10Go pour rester connecté à l'étranger (UE/DOM).

Vient ensuite le forfait RED 100Go à 15€ par mois au lieu de 20€ ! Celui-ci vous permettra de bénéficier de 100Go en France et d'apprécier jusqu'à 12Go depuis l'UE et les DOM.

Enfin, le forfait RED 130Go vous propose 130Go en France et 15Go dédiés à votre connexion à l'étranger (UE/DOM) pour la somme de 19€ par mois, au lieu de 25€. Pour ce forfait, vous pouvez opter pour la vitesse 5G ! Pour ce faire, il vous faudra verser chaque mois 5€ supplémentaires, à savoir 24€ au lieu de 30€ !