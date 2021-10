Realme C11 2021, nouveau smartphone à moins de 110 € avec une batterie de 5000 mAh

La marque realme a profité de la présentation du nouveau realme 8i pour annoncer l’arrivée sur le marché d’un autre smartphone très entrée de gamme, le realme C11 2021. Proposé à 109 €, il se veut une offre abordable pour un public aussi large que possible.

Le nouveau realme 8i a été annoncé en même que la nouvelle version du smartphone realme C11 2021, un modèle d’entrée de gamme accessible à un prix particulièrement bas. Outre son tarif, l’un de ces principaux atouts est de proposer une très grande batterie d’une capacité de 5000 mAh afin de tenter d’offrir une autonomie qui soit supérieure à un jour d’utilisation. La bonne nouvelle est que s’il reste assez d’énergie sur le smartphone, il est possible d’aider un ami, un proche, un camarade ou toute autre personne qui devrait recharger son smartphone. En effet, le realme C11 2021 est équipé de la technologie de chargement inversée depuis le port micro USB. Ainsi, il suffit de brancher un câble micro USB vers USB-C entre les deux téléphones pour que le realme C11 2021 recharge l’autre.

Le minimum en termes de fiche technique

Le smartphone realme C11 2021 est équipé d’un écran de 6,5 pouces en diagonale affichant une définition de 720x1600 pixels et prometteur d’une luminosité maximale de 400 cd/m². Il y a une encoche au niveau de l’écran, en haut, au centre pour abriter la caméra frontale qui permet de se prendre en selfie. Celle-ci utilise un capteur de 5 mégapixels alors qu’un module de 8 mégapixels est intégré au dos de l’appareil pour capturer toutes les autres situations de la vie. Notez la possibilité de zoomer jusqu’à 4x avec une qualité numérique, donc moins nette que l’optique mais c’est toujours ça de pris. Plusieurs modes de prise de vue sont disponibles afin d’optimiser les réglages sans que l’utilisateur n’ait à faire quoique ce soit. Le mobile est compatible 4G, Wi-Fi 802.11 n et Bluetooth 4.2. Il n’est pas NFC pour le paiement sans contact, par exemple.

Soc Unisoc avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage

Le realme C11 2021 dispose d’un port audio jack pour brancher un casque. Il peut supporter deux cartes SIM et une carte mémoire de stockage simultanément ce qui rend plus facile la gestion des vies professionnelles et personnelles ainsi que la sauvegarde de documents. L’appareil est animé par un processeur octo-core associé à 2 Go de mémoire vive et 32 Go d’espace de stockage. Il fonctionne sous Android 11 Edition Go avec une surcouche logicielle realme UI. Il a des dimensions de 165,2x76,4x8,9 mm pour un poids de 190 grammes. Le nouveau smartphone realme C11 2021 sera proposé en gris ou en bleu pour un prix de 109 € sur le site de l’enseigne Electro Dépôt début novembre.