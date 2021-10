Samsung Galaxy S22 Ultra : nouveau bloc photo attendu, Galaxy S22 et S22 Plus avec des écrans aux coins plus arrondis

Les semaines s’enchaînent et les rumeurs sur les caractéristiques techniques et esthétiques de la série des Samsung Galaxy S22 semblent de plus en plus pertinentes. Ainsi, le bloc photo à l’arrière du Galaxy S22 Ultra parait se confirmer et les écrans des modèles Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus pourraient présenter des coins plus arrondis que les actuels Galaxy S21 et Galaxy S21 Plus.