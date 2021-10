Les caractéristiques des Xiaomi Redmi Note 11 et Redmi Note 11 Pro connues avant la présentation ?

Les premières rumeurs concernant les futurs smartphones Xiaomi Redmi Note 11 et sa déclinaison, le Redmi Note 11 Pro commencent à se faire entendre et elles sont même très complètes puisque détaillant la quasi-totalité de leur fiche technique ce qui laisse penser à un lancement d’ici peu. En voici tous les détails.

Alors qu’actuellement, Xiaomi propose la gamme des Redmi Note 10 et de plusieurs déclinaisons, il semble qu’au moins deux successeurs soient presque prêts à être lancés sur le marché. En effet, selon un message posté sur le réseau social chinois Weibo, une source bien informée semble connaître les grandes lignes des fiches techniques des Redmi Note 11 et Redmi Note 11 Pro.

Une charge à 120 watts peu crédible

Selon cette source, les deux smartphones Xiaomi Redmi Note 11 et Redmi Note 11 Pro pourraient profiter de la capacité de charge rapide à 120 watts, comme le récent Xiaomi 11T Pro, le constructeur ayant ainsi la possibilité de proposer cette technologie de charge sur plusieurs de ses futurs modèles. Toutefois, cette rumeur ne semble pas très crédible, car les actuels Redmi Note 10 et Redmi Note 10 Pro plafonnent à 33 watts pour le chargement de leur batterie et une amélioration de cette caractéristique à 67 watts serait déjà très bien. D’autre part, la batterie (ou plus exactement les deux unités de batterie) capable d’encaisser cette charge doit coûter plus cher et pourrait ne pas être intéressante financièrement à intégrer dans un mobile de milieu de gamme, en attendant que des économies d’échelle permettent ce type d’intégration. Toujours selon la même source, la présentation de ces deux mobiles, du moins en Chine, ne devrait plus tarder puisqu’elle pense savoir qu’ils seront disponibles pour le jour des célibataires, le 11 novembre, une fête importante en Chine et souvent synonyme de nombreux achats.

Quelles caractéristiques techniques envisagées ?

Le Redmi Note 11 Pro serait doté d’un écran AMOLED ayant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il serait animé par une puce Mediatek Dimensity 920 associée à 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage ou 8 Go avec 128 ou 256 Go de mémoire interne. L’appareil serait équipé de deux haut-parleurs stéréo signés JBL (une unité d’Harman Kardon), d’un module NFC et d’un capteur photo de 108 mégapixels à l’arrière avec un objectif de 16 mégapixels à l’avant. Son prix pour la configuration « de base » serait de 250 dollars et pour la version la plus « musclée », il faudrait compter sur un prix de 320 dollars.

Le Redmi Note 11 utiliserait un écran LCD, mais aussi rafraîchit à 120 Hz avec un processeur Mediatek Dimensity 810 associé à 6 ou 8 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage. Comme le Redmi Note 11 Pro, il aurait une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec une charge à 33 watts. Son appareil photo principal serait un module de 50 mégapixels et il y aurait un objectif de 13 mégapixels installé à l’avant pour se prendre en selfie. Le Redmi Note 11 avec 6+128 Go pourrait être proposé à un prix de 190 dollars alors que la version avec 8 Go de RAM serait disponible pour un tarif de 250 dollars.

Reste quelques semaines à patienter pour savoir si l’informateur dit vrai concernant les caractéristiques, mais aussi la date de présentation officielle de ces deux appareils.