Grâce à deux promotions, le Xiaomi Mi 11 Lite 5G voit son prix chuter de façon incroyable

Avec cette double promotion qui fait chuter drastiquement le prix du Xiaomi Mi 11 Lite 5G, la semaine commence très bien. On découvre avec plaisir chez l’enseigne Fnac que ce smartphone Xiaomi est affiché à prix réduit. Il devient accessible au même prix que le Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Le prix du Xiaomi Mi 11 Lite 5G chute de 90€ chez Fnac

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone Xiaomi et que vous disposez d’un budget de 300€ maximum, cette promotion va vous intéresser. Vendu lors de sa sortie en mars 2021 à 399€, il connaît déjà des baisses de prix chez de nombreuses enseignes. Mais celle du jour reste vraiment exceptionnelle ! Vous pouvez en effet cumuler deux offres différentes qui font passer le prix du Xiaomi Mi 11 Lite 5G de 369€ à 279€ chez Fnac. On vous explique tout de suite comment en profiter.

Le Mi 11 Lite connaît une remise immédiate de -40€ sur le site de Fnac. Son prix chute ainsi de 369€ à 329€. Aucune condition particulière n’est nécessaire pour profiter de cette réduction. Ensuite, le constructeur Xiaomi propose une offre de remboursement de -50€ sur l’achat de ce modèle. L’offre est valable jusqu’au 7 novembre prochain. Après votre achat, il vous suffit de remplir une demande de remboursement. Vous trouverez le bulletin de participation sur le site de Fnac. Vous obtiendrez un remboursement de 50€ maximum sous 4 à 6 semaines directement sur votre compte bancaire. Au final, vous ne paierez votre Xiaomi Mi 11 Lite 5G seulement 279€, c'est-à-dire le même prix qu’un Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Pourquoi vous devriez succomber au Xiaomi Mi 11 Lite 5G à 279€ seulement ?

Accessible pour moins de 300€ actuellement, le Xiaomi Mi 11 Lite compatible avec le réseau 5G devient plus qu’abordable. Sortie en même temps que la série Mi 11 avec notamment les Mi 11 Ultra et Mi 11 Pro, il fait partie des modèles haut de gamme de Xiaomi. Même si cette version est la plus light de la série, elle dispose tout de même d’une belle fiche technique. A ce prix là, vous êtes assurés de faire une bonne affaire.

Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G est équipé d’un écran de 6,55 pouces de type AMOLED, avec une résolution en Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il embarque une puce Snapdragon 780 épaulée par 8Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go en ce qui concerne le modèle proposé en promotion chez Fnac. Son appareil photo est doté de trois capteurs dont un principal de 64 Mpx et de deux autres capteurs de 8 Mpx et 5 Mpx. Il possède également un capteur frontal de 16 Mpx. Il est alimenté par une batterie de 4250 mAh.