Alerte ! Dernier jour pour profiter des promotions forfaits B&You de Bouygues Telecom !

Vous n'avez pas entendu parler des offres promotionnelles B&You mises en avant par Bouygues Telecom ? Rassurez-vous, ces dernières sont encore valables, mais seulement jusqu’à ce soir, 23h59 ! Découvrez-les dans cet article.

Bouygues Telecom et ses offres en promotion

L'opérateur avait sorti la semaine dernière quatre offres B&You bénéficiant d'un tarif avantageux, valable même après la première année d'abonnement ! Pour en profiter, il vous faudra souscrire avant ce soir minuit et ouvrir une nouvelle ligne sur le site officiel.

De 30Go à 130Go, les offres B&You sont sans engagement. Vous pourrez ainsi résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à votre charge. De plus, quel que soit le forfait que vous choisirez, vous aurez la possibilité de communiquer sans compter grâce à l'illimité, et ce, aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Europe et les départements d'outre-mer. Pour être plus précis, sachez que depuis la Métropole, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS également vers les numéros de l'ensemble des DOM.

Les offres B&You : de 30Go à 130Go

En termes de forfait mobile, vous pouvez opter pour l'un des quatre forfaits en promotion à commencer par le forfait B&You 30Go. Celui-ci est idéal pour celles et ceux qui souhaitent pouvoir surfer sur le net sans trop se limiter pour moins de 10€ chaque mois. En effet, le forfait 30Go coûte la somme de 9,99€ par mois et vous offre 30Go pour ce faire en France, dont 6Go qui seront dédiés à votre connexion internet depuis les pays européens - DOM inclus.

Si vous souhaitez disposer d'une enveloppe data plus élevée en France, vous avez le choix parmi les offres B&You suivantes :

12,99€/mois : 70Go en France, dont 12Go utilisables en Europe et dans les DOM

utilisables en Europe et dans les DOM 14,99€/mois : 100Go en France, dont 12Go utilisables en Europe et dans les DOM

utilisables en Europe et dans les DOM 18,99€/mois : 130Go en France, dont 20Go utilisables en Europe et dans les DOM

Sachez également que la série spéciale 5G est toujours disponible jusqu'au 31 octobre inclus, pour 24,99€/mois (130Go en France, dont 20Go pour l'Europe et les DOM).