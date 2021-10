L’un des fondateurs de OnePlus pourrait lancer une nouvelle marque de smartphones

Carl Pei ne fait plus partie de la société OnePlus et a récemment lancé une nouvelle société baptisée Nothing. Selon plusieurs rumeurs, il semble qu’il soit sur le point d’annoncer la création d’une division smartphone pour la marque.

Après OnePlus, il y a une vie. C’est du moins ce que tente de montrer l’un des fondateurs de l’entreprise, Carl Pei qui est aujourd’hui à la tête d’une autre société, Nothing. Celle-ci a récemment mis sur le marché des écouteurs sans fil True Wireless avec atténuation des bruits environnants, une grande tendance sur le marché des produits high-tech. Selon une source qui semble bien renseignée, Carl Pei travaillerait à la sortie d’un smartphone qui pourrait voir le jour en début d’année prochaine. Mais avant cela, elle présentera un autre produit : une batterie de secours. Étonnante entrée en matière pour cette marque qui commence par présenter des accessoires et ensuite un téléphone portable alors que l’inverse aurait peut-être été plus lisible commercialement parlant…

Une collaboration avec Qualcomm qui en dit long

Récemment, la société Nothing s’est rapprochée de Qualcomm, fournisseur de processeur pour mobiles afin, certainement d’équiper ses futurs smartphones d’une puce Snapdragon. Ceux-ci pourraient s’inspirer du téléphone Essential PH-1 présenté par Andy Rubin, considéré comme le père d’Android dont la marque a été racheté par Nothing, il y a plusieurs mois maintenant. Et c’est bien tout ce que l’on peut dire pour l’instant au sujet d’un futur smartphone de la marque Nothing. Son positionnement dans la gamme est aussi délicat à envisager. Difficile pour autant d’imaginer que Nothing débarque avec un téléphone qui viennent directement concurrencer les flagships, ce qui fût le cas pour les premiers OnePlus. Toutefois, les attentes concernant ce potentiel téléphone portable devraient être importantes et il s’agit pour la nouvelle société de se démarquer.

Il reste donc à patienter encore au maximum quelques mois avant d’en savoir plus sur cette batterie de secours et, nettement plus intéressant, ce futur smartphone de la marque Nothing.

