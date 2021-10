Le prix du Samsung Galaxy S20 FE chute avant la sortie de son successeur le Galaxy S21 FE

En attendant la sortie du tant attendu Samsung Galaxy S21 FE, son prédécesseur le Galaxy S20 FE voit sont prix chuter de façon inédite. Disponible depuis un an, ce smartphone devient de plus en plus abordable. Grâce à une remise immédiate et à un code promo chez Rakuten, vous pouvez vous offrir ce téléphone performant pour 476€ seulement. Aucune condition spécifique n’est demandée pour profiter de ce bon plan. On vous explique comment en profiter.

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G bénéficie de presque 300€ de remise immédiate Le bon plan du jour pour un smartphone Samsung vraiment pas cher est chez Rakuten. L’excellent Samsung Galaxy S20 FE 5G, reprenant de nombreuses caractéristiques du Galaxy S20 5G, est à tout petit prix grâce au cumul d’une promotion et d’un code promo exclusif. Vendu lors de sa sortie à 759€, il est aujourd’hui affiché à -34% sur le site de Rakuten. Son prix passe de 759€ à 498.89€. Cette promotion est assez incroyable mais elle ne s’arrête pas là. Vous pouvez en plus bénéficier d’un code de réduction qui vous fera économiser 12€ supplémentaires. En renseignant le code promo SUP12400 dans votre panier lors de votre achat, 12€ seront déduits en supplément. Ainsi, le prix final du Samsung Galaxy S20 FE est de 476€ seulement ! Si vous faites régulièrement des achats chez Rakuten, vous devez connaître le club R. Si ce n’est pas le cas, vous devriez le rejoindre au plus vite. C’est gratuit et 14.97€ vous seront offerts sur votre prochain achat. De quoi équiper votre Samsung d’une coque ou d’un verre de protection. Samsung Galaxy S20 FE : la puissance et la qualité Samsung à petit prix Le Samsung Galaxy S20 FE est un très bon compromis pour ceux qui souhaitent un smartphone avec une fiche technique solide mais qui n’ont pas envie de dépenser plus de 500€ dans l’achat d’un smartphone. Pour tout savoir de ses performances et de ses caractéristiques techniques, lisez notre test du Samsung Galaxy S20 FE a qui nous avons attribué la note de 4.5/5. Il propose en effet une expérience tout à fait intéressante et séduisante. Il est équipé d’un écran Amoled de 6.5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 865 épaulé par 5 Go de mémoire vive et une mémoire interne de 128 Go. Cette dernière est extensible via une carte microSD. Son appareil photo est doté de 3 capteurs dont un principal de 12 Mpx. Il est alimenté par une batterie de 4500 mAh.