Google lève officiellement le voile sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro : toutes les caractéristiques et les prix pour la France

Après plusieurs semaines d’attente, Google a enfin pu officialiser la sortie commerciale des nouveaux smartphones flagships Pixel 6 et Pixel 6 Pro. En voici tous les détails techniques, physiques ainsi que les prix pour la France.

Alors que le dernier smartphone Google Pixel 5 était situé dans le milieu de la gamme sur le marché des téléphones mobiles, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro se positionnent plutôt comme des appareils Premium et haut de gamme. Leur fiche technique est ainsi nettement plus musclée que les précédents modèles et le design a également été largement revu.

Esthétiquement, les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro se ressemblent beaucoup sauf qu’ils proposent des dimensions différentes. Ainsi, le Pixel 6 est le plus compact des deux avec des mesures de 158,6x74,8 mm pour 8,9 mm d’épaisseur, comme le Pixel 6 Pro mais avec une hauteur de 163,9 mm et une largeur de 75,9 mm. Le Pixel 6 Pro est le plus lourd des deux avec 210 grammes sur la balance contre 207 grammes pour le Pixel 6. Ils sont déclinés en gris ou noir pour le Pixel 6 et noir pour le Pixel 6 Pro. Ils sont tous les deux certifiés IP68 les rendant résistants à toute immersion sous l’eau douce ou à la poussière. Alors que les précédents Pixel avaient un lecteur d’empreinte installé dans le dos, désormais, il est sous l’écran en position assez haute pour être naturelle.

Un écran plat ou une surface incurvée ?

L’écran du Pixel 6 mesure 6,4 pouces sur une dalle plate OLED HDR 20:9 à 1080x2400 pixels et rafraîchit à 90 Hz alors que celui du Pixel 6 Pro est plus avancé puisqu’il profite d’une dalle OLED HDR sur 1440x3120 pixels à 120 Hz adaptatif sur 6,7 pouces en mode incurvé et au format 19,5:9. Ils sont tous les deux protégés avec la technologie Corning Gorilla Glass Victus. Le Pixel 6 Pro dispose d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh alors qu’elle est de 4600 mAh pour le Pixel 6. Les deux peuvent être rechargés avec un bloc d’alimentation 30 watts maximum ce qui n’est pas beaucoup face à la concurrence qui propose, même en milieu de gamme du 67 watts, sans parler du Xiaomi 11T Pro qui accepte le 120 watts. Notez la possibilité d’une charge sans fil et inversée, comme les modèles les plus haut de gamme.

Du Google Tensor à bord

Comme prévu, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont animés par la nouvelle puce Google Tensor avec le coprocesseur de sécurité Titan M2 garantissant la sécurité des données. Le Pixel 6 dispose de 8 Go de mémoire vive alors qu’il y en 12 pour le Pixel 6 Pro. Les deux profitent d’un espace de stockage de 128 Go qu’il n’est pas possible d’étendre avec une carte mémoire. Les deux appareils acceptent une seule carte SIM, compatible jusqu’à la 5G. Ils sont Wi-Fi 6E et NFC mais également Bluetooth 5.2. Ils n’ont pas de port jack pour brancher un casque. Le Pixel 6 Pro profite, comme cela était attendu, d’un module UWB Ultra Wide Bande, ultra large bande pour capter des objets connectés à proximité et interagir avec eux.

Encore mieux pour les photos ?

Enfin, pour la partie photo, fini les capteurs de 16 et 12 mégapixels installés sur les Pixel 5 et Pixel 4a 5G et place à un capteur principal de 50 mégapixels avec technologie Quad Bayer ouvrant à F/1.85 ayant une largeur de pixel de 1,2 µm et une taille de 1/1,31 pouce. Il est accompagné d’un capteur de 12 mégapixels ultra grand-angle avec une largeur de pixel de 1,25 µm. Ils sont présents sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Ce dernier profite, en plus, d’un téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom optique 4x et numérique 20x. On peut compter sur une stabilisation optique de l’image sur les deux appareils. Pour se prendre en selfie, le Pixel 6 dispose d’un capteur de 8 mégapixels alors que le Pixel 6 Pro embarque un module de 11,1 mégapixels.

Les deux téléphones sont capables de filmer avec une définition Ultra HD à 30 images par seconde. Ils disposent de fonctions de correction des photos comme la Gomme magique qui permet d’effacer un élément indésirable de l’image ainsi qu’un mode d’exposition longue et d’un autofocus pour les mouvements. Les smartphones Google proposent de très belles photos et avec de telles configurations et un traitement d’image encore plus abouti, cela devrait être d’un très haut niveau…

Le nouveau smartphone Google Pixel 6 sera disponible à partir du 28 octobre pour un prix de 649 € alors que le Google Pixel 6 Pro sera proposé à 899 € à la même date.