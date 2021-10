Prolongation des supers promotions sur les forfaits RED de 30Go à 130Go !

L'opérateur RED by SFR permet à celles et ceux qui seraient passés à côté des offres promotionnelles RED de se rattraper ! En effet, les forfaits RED de 30Go à 130Go sont encore en promotion, et ce, jusqu'au 25 octobre prochain ! Venez les (re)découvrir dans cet article

Les offres promotionnelles de RED by SFR prolongées Depuis quelque temps déjà, l'opérateur avait mis à disposition des offres promotionnelles sur l'ensemble de ses forfaits RED. Ces derniers bénéficiaient alors d'un tarif avantageux sans condition de durée ! RED by SFR se montre généreux en laissant un délai supplémentaire pour celles et ceux qui n'en auraient pas profité ! Ainsi, jusqu'au 25 octobre prochain inclus, les offres RED sont encore en promotion et toujours sans engagement. De 30Go à 130Go d'Internet, ces offres vous permettront de communiquer autant que vous le souhaitez, aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays européens et les DOM. Depuis la Métropole, vous aurez également le loisir d'appeler en illimité vers les numéros des DOM, excepté Mayotte. Les offres RED : de 30Go à 130Go Quatre forfaits sont en promotion chez RED by SFR. Le premier est le forfait 30Go à 10€ par mois. Vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 30Go en France et utiliser jusqu’à 6Go lorsque vous vous déplacez à travers l'UE et les DOM. Les forfaits sans engagement suivants bénéficient d'une réduction valable même au-delà de la première année d'abonnement et vous permettent de disposer d'une enveloppe data plus conséquente : 13€/mois* : 70Go en France, 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 15€/mois* : 100Go en France, 12Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 19€/mois* : 130Go en France, 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM Avis aux amateurs de 5G ! Avec ce dernier forfait RED, vous avez également la possibilité de choisir la vitesse 5G pour 5€ supplémentaires chaque mois. Ainsi, votre forfait RED 130Go 5G vous coûtera la somme de 24€ par mois, au lieu de 30€ ! Vous profiterez de la même enveloppe pour vos séjours à l'étranger, à savoir 15Go. * prix mensuel initial à respectivement : 16€, 20€ et 25€